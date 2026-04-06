Noche de terror en “El Papi”: clientes se intoxican en bar de Los Cabos, Baja California Sur

La fiesta se acabó temprano en San José del Cabo, luego de que varias personas fueran encontradas inconscientes dentro del bar “El Papi” en Baja California Sur, durante la madrugada de este domingo 5 de abril.

Aunque aún se desconoce qué provocó la intoxicación, autoridades investigan el origen de la sustancia que habría desencadenado la emergencia.

¿Qué pasó en el bar “El Papi” de San José del Cabo?

De acuerdo con el reporte oficial, a las 04:36 horas de este domingo, personal del Departamento de Bomberos recibió el llamado de auxilio por personas inconscientes al interior del bar.

Bomberos de la Estación #1 Centro y la Estación #3 San José Viejo acudieron al sitio ubicado sobre el bulevar Centenario, en la colonia Centro.

Al llegar, corroboraron que cinco personas se habían desmayado, mientras otras tres presentaban síntomas de intoxicación. Los primeros reportes apuntaban a una intoxicación repentina, sin que hasta ahora exista claridad sobre qué sustancia la provocó.

¿Consumieron algo? Investigan origen de la intoxicación en San José del Cabo

Una vez que fueron valorados, paramédicos confirmaron que cuatro hombres y una mujer requerían traslado inmediato debido a dificultad respiratoria y otros signos de intoxicación severa.



El saldo preliminar es el siguiente:

8 personas afectadas en total

5 trasladadas a hospitales

4 hombres y 1 mujer con mayores complicaciones

El resto fue atendido en el lugar, mientras que los equipos médicos continuaron monitoreando posibles nuevos casos.

¿Qué sustancia provocó la intoxicación?

Hasta el momento, no se ha identificado la sustancia que provocó la emergencia. Autoridades informaron que el bar quedó bajo investigación y que se iniciarán las indagatorias correspondientes.

Esto con el fin de verificar qué productos o sustancias se manejaban en el establecimiento, además de determinar si hubo uso indebido o manejo negligente en el negocio.

De igual forma, no se descarta la posibilidad de una presencia de sustancias químicas, vapores, alguna bebida adulterada o un episodio relacionado con gas.

Por ello, Protección Civil y Seguridad Pública acordonaron la zona mientras se recaba información. Será la autoridad correspondiente quien determine si hubo responsabilidad administrativa o penal.

Por ahora, las autoridades mantienen vigilancia y piden a quienes estuvieron en el bar durante la madrugada que, si presentan algún síntoma, acudan de inmediato a servicios médicos.

