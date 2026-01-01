Protestas en Irán: al menos seis muertos tras choques con la Policía

Al menos seis personas murieron durante una ola de protestas en Irán, luego de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en distintas provincias del país, en medio del creciente malestar por el deterioro de las condiciones económicas.

Las movilizaciones se registraron en el oeste y suroeste del país, donde comerciantes, estudiantes y vendedores de bazares salieron a las calles para expresar su inconformidad, tras la caída de la moneda nacional a mínimos históricos y el aumento del costo de vida.

Caída del Rial iraní | Reuters

Los choques con la Policía escalaron rápidamente, con reportes de edificios gubernamentales atacados, vehículos incendiados y decenas de detenidos, en lo que ya es considerado el episodio de protesta más amplio desde el levantamiento nacional de 2022.

Enfrentamientos dejan muertos y heridos en varias provincias tras protestas en Irán

De acuerdo con la agencia estatal Fars , tres personas murieron y 17 resultaron heridas este jueves cuando manifestantes asaltaron una comisaría en la ciudad de Azna, en la provincia de Lorestán. Durante los disturbios, se reportó el lanzamiento de piedras contra agentes y el incendio de vehículos oficiales.

Ese mismo día, al menos dos personas murieron en el condado de Lordegan, en la provincia de Chahar Mahal y Bajtiarí, durante enfrentamientos entre decenas de manifestantes y fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, no se ha precisado si las víctimas eran civiles o policías.

Tonight, Thursday, Jan. 1, a group of citizens in the city of #Kavar in Fars Province held a protest gathering and march, chanting protest slogans.#IranProtests pic.twitter.com/0gvYN5C1GM — HRANA English (@HRANA_English) January 1, 2026

La milicia Basij y los arrestos durante las protestas en Irán

La primera muerte confirmada ocurrió el miércoles por la noche en Kuhdasht, también en Lorestán, cuando un integrante de la milicia Basij murió y 13 más resultaron heridos, según medios estatales. La Basij suele ser desplegada por el régimen para contener manifestaciones y controlar disturbios.

Las autoridades informaron que al menos 20 personas fueron arrestadas durante las protestas, mientras imágenes difundidas en redes sociales muestran a manifestantes enfrentándose a policías y atacando oficinas gubernamentales y bancos.

Shopkeepers in Iran's capital, Tehran, took to the streets to protest the historic low of 1,445,000 rial to the US dollar.



In this video, they're chanting, "Don't be afraid, we're together." pic.twitter.com/bAN0CIl0vk — Holly Dagres (@hdagres) December 28, 2025

Reacción internacional y ¿por qué hay descontento social en Irán?

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su preocupación por reportes de intimidación, violencia y detenciones contra manifestantes, e instó a las autoridades iraníes a frenar la represión.

Aunque por ahora las movilizaciones han sido localizadas, las protestas en Irán reflejan un descontento social acumulado, similar al que detonó el levantamiento de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini (una mujer que fue arrestada y supuestamente torturada por la Policía de la Moral del Gobierno iraní por no tener bien puesto su yihab), y evidencian la presión creciente sobre el régimen ante la crisis económica y las restricciones a las libertades civiles.