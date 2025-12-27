Inseguridad en carreteras: un robo por hora a camiones de carga

La inseguridad en las carreteras mexicanas alcanza niveles alarmantes. Según datos recientes, hasta octubre se registraron 8,692 robos a camiones de carga. ¡Equivale a un robo cada hora!

Un robo de camiones por hora en México

El robo de mercancías aumenta en la temporada de fin de año, es cuando más productos se trasladan en las carreteras del país.

"Los robos los tenemos diario, el tema de inseguridad es un tema que ha estado creciendo en el país, no nada más en mi estado y pues realmente estamos subyugados, no nada más con las autoridades, yo también con otras cosas que pasan aquí en el estado con el crimen", aseguró Eduardo Antuan López Campollo, delegado de Alianza de Organización de transportistas SLP.

Así, al mes de octubre se cometieron 8 mil 692 robos a camiones, algo así como un robo cada hora. Y es que los atracos hoy son descarados, obligan a vehículos a detenerse en las carreteras, también estacionados.

Ahora empresarios denuncian que también les abren los camiones durante los bloqueos , por ejemplo en el Arco Norte.

"Llegamos a estar 4, 5 días con las unidades detenidas en el arco norte, y que, pues ahí llegaba la gente a hacer de las suyas sobre la mercancía, abrir las cajas, andaban revisando sellos, se roban las llantas de los tractocamiones”, mencionó Francisco Cessa Servín, empresario transportista.

¿Qué se roban en las carreteras de México?

¿Y sabe que es lo que más se roban en mercancías? En primerísimo lugar, los alimentos y abarrotes, seguido de materiales para construcción, así como productos automotores y electrónica, el resto son hidrocarburos, medicamentos, plásticos y químicos.

"Hay pequeños hombres camión que tienen un tracto, una caja, el día de mañana los bajan, los roban y es su patrimonio, es el sustento de su día a día", dijo Eduardo Antuan López Campollo, delegado de Alianza de Organización de transportistas SLP.

La industria del transporte estima que cada año pierden 7 mil millones de pesos entre mercancía y unidades robadas, así como todos los gastos de seguros y reparaciones.