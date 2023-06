¡Instala alberca en plena calle! Así combaten el calor en Saltillo

Con este calor ¿a poco no se antoja un buen chapuzón? Pero si no hay espacio en casa para instalar una alberca, la calle puede ser una opción y, de paso, compartirla con vecinos de la colonia Zaragoza, en Saltillo, Coahuila.

“Antes la instalaba en mi patio (la alberca), pero como hicimos una recámara ya no cupo y por eso la pusimos aquí en la calle"; dijo para Fuerza Informativa Azteca, Guadalupe Medrano López, la madre de familia que decidió instalar una alberca en plena calle.

Todo empezó con el festejo de su hija, pero al ver Lupita -como le dicen de cariño- que los niños de la colonia querían entrar, les permitió meterse y decidió dejar esta gran alberca instalada en la calle Sauce. Todo, afirma, con la finalidad de que los menores tuvieran la oportunidad de disfrutar el agua, sobre todo ahora que las abrasantes temperaturas han superado 40 grados Celsius en Saltillo.

Fuerza Informativa Azteca

“Yo la dejé porque, o sea, como fue el cumpleaños de mi hija y hay muchos niños de escasos recursos de aquí mismo, los vecinos que no tienen para ir a una alberca, es muy caro ir a una alberca ahorita, y a ellos yo los veía muy contentos y dije no pos ya (sic), no la voy a quitar"; agregó Lupita.

Esta mujer habitante en Saltillo juntó firmas y logró un permiso municipal para poder instalar la alberca en la calle; empero, los vehículos tienen que pasar por un lado porque no se puede tapar la vialidad: “Tengo el cuaderno donde me firmaron todos los vecinos, ahí dice dónde va a estar la alberca”.

¿Qué harán con el agua utilizada en la alberca instalada en calles de Saltillo?

“Qué bonita decisión de ella para hacer esto para los niños, más que nada en este golpe de calor, tanto niño no se ha muerto por golpe de calor; y ahorita está muy bien la alberca para que se refresque"; dijo Eva López, vecina de la colonia Zaragoza.

La alberca no cuenta con escaleras, resbaladilla o tobogán para ingresar; no obstante, los niños se las han ingeniado para lograr el anhelado chapuzón y han apilado dos cubetas para poder subir y dar el salto al interior.

Los niños, desde luego, permanecen con júbilo, emoción y algarabía en la alberca. Dicen, es una manera ideal para combatir el calor en Saltillo y jugar con sus amigos en la calle.

Lupita dio a conocer que para poder instalar esta alberca ha desembolsado seis mil pesos además del agua contratada por medio de pipas. Sin embargo, para ella es una satisfacción que no tiene precio ver a los niños de su colonia disfrutando estos momentos.

“Todo es gratis y cuando puedo hasta hasta una comidita (sic) les hago"; detalló Medrano López.

Esa gratuidad no solo es para los niños, pues adultos han disfrutado de esta alberca pública en Saltillo, Coahuila. Un taxista llegó y se estacionó a un costado; descendió de su vehículo y junto a otro acompañante se metieron al agua. Pensaron que nadie los veía, pero todo quedó registrado en las cámaras de seguridad que Lupita tiene en la fachada de su casa.

Fuerza Informativa Azteca

“El agua se la vamos a donar a un rancho en Arteaga para el lavado de los animalitos (sic) y un riego de plantas que tienen; una parte de aquí es para la plaza que tenemos atrás y para los arbolitos que hay aquí en la cuadra. Toda (el agua) hay que aprovecharla porque sí nos salió un poquito cara"; concluyó Guadalupe Medrano López, la protagonista de esta iniciativa.