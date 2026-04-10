“El Patrón” se queda tras las rejas: procesan a exluchador de la WWE por violencia familiar

Alberto del Río, también conocido como “El Patrón”, se quedará en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, supuestamente el exluchador de la WWE agredió física y verbalmente a su pareja sentimental en San Luis Potosí.

¿Por qué detuvieron a Alberto del Río, "El Patrón"?

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), la detención de Alberto “N” ocurrió en flagrancia, luego de que su pareja solicitara auxilio tras una presunta agresión.

Los hechos se registraron en un domicilio del fraccionamiento Lomas del Tecnológico, donde una discusión entre ambos habría escalado hasta convertirse en violencia física y verbal.

Tras el llamado de emergencia, elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar y realizaron la detención inmediata del luchador.

¿Qué pasará con Alberto del Río tras la audiencia?

Luego de su detención el pasado 7 de abril, Alberto del Río fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente.

Durante la audiencia inicial, un juez de control determinó que el imputado deberá permanecer en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones por el delito de violencia familiar.

Esto significa que el luchador enfrentará el proceso legal desde la cárcel, al menos mientras se define su situación jurídica en las siguientes etapas del caso.

¿Qué delito enfrenta el luchador?

El caso está siendo atendido por la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, que será la encargada de integrar las pruebas necesarias para sustentar la acusación contra el exluchador.

El delito de violencia familiar implica agresiones físicas, psicológicas o verbales dentro del entorno cercano, y puede derivar en sanciones importantes dependiendo de la gravedad de los hechos.

