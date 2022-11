Somos amigos: AMLO rechaza diferencias con Alberto Fernández

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que no exista distanciamiento o diferencia con su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, incluso dijo que son amigos y compañeros.

En la mañanera de hoy, López Obrador dijo que dialogaron sobre la elección de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descartó diferencias con su homologo de Argentina, @alferdez por la elección del nuevo titular de Banco Interamericano de Desarrollo aunque criticó el gasto de este organismo. pic.twitter.com/s6cYjIibGs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 22, 2022

“Alberto Fernández es mi amigo, somos compañeros, y estaba invitado porque se iba a llevar a cabo la reunión de la Alianza y estuvimos viendo lo del BID, pero no hubo acuerdo, sin embargo, eso no significa ningún distanciamiento, ninguna diferencia”, declaró AMLO.

La aclaración del Presidente surgió luego de que la prensa argentina afirmó que Alberto Fernández estaba molesto por la cancelación de su viaje para esta semana a México por parte de AMLO.

AMLO aclara supuesto enojo con Alberto Fernández

Cuestionado sobre una diferencia con Alberto Fernández por una falta de apoyo al candidato argentino para dirigir el BID, AMLO dijo que también México tenía que apoyar a su candidato, Gerardo Esquivel.

Reiteró sus críticas hacia el candidato de Brasil, Ilan Goldfajn, quien quedó al frente del organismo internacional, pues aseguró que el que tiene apoyo de Estados Unidos es el que permanece en el cargo.

“Es que nosotros tenemos nuestro candidato, ellos tenían su candidato.

el planteamiento que el candidato de Brasil y apoyado por Washington sea el que imponga. Ojalá que les cumplan, me he vuelto muy escéptico, pero me puedo equivocar. Que tal que la primera acción del BID para taparme la boca sea un apoyo especial a Argentina, ellos me dirían tenga para que aprenda”, dijo.