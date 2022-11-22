¿Qué se dijo en la mañanera de AMLO? Resumen de hoy 22 de noviembre

Este martes 22 de noviembre, en la mañanera de AMLO se dieron a conocer cifras de seguridad, además de la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico; este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

AMLO lamenta muerte de Pablo Milanés

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó el fallecimiento a los 79 años del cantautor cubano, Pablo Milanés, ocurrido este lunes en Madrid.

AMLO dice que aún hay esperanza para Selección Mexicana

López Obrador dijo que tras la derrota de la selección Argentina frente Arabia Saudita, la Selección Azteca tiene posibilidades de tener una buena actuación en el mundial de Qatar 2022.

Sobre la delegación de la Guardia Nacional en Qatar, se detacó en la mañanera de AMLO que está conformada por 14 integrantes que coadyuvarán a las autoridades consulares y diplomáticas en las diferentes sedes a asistir y asesorar a los mexicanos que fueron al mundial de futbol.

AMLO anuncia suspensión de la Alianza del Pacífico

El mandatario indicó que debido a la ausencia del presidente de Perú, Pedro Castillo, se suspenderá la cumbre de la Alianza del Pacífico, prevista para esta semana y se analiza que se realice en Perú en diciembre.

#EnLaMañanera | Así fue como el presidente @lopezobrador_ anunció la suspensión de la Cumbre de la Alianza del Pacífico.



Dijo que el Congreso de Perú no permitió a Pedro Castillo asistir a la reunión. pic.twitter.com/EhHhzaOjr1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 22, 2022

Suman 9 muertes por meningitis en Durango

José Rafael Ojeda, secretario de Marina, informó que ya son nueve mujeres muertas por meningitis y hay más de 60 casos en Durango, por lo que las autoridades de salud enviaron medicamento.

#EnLaMañanera | Después de que suman 9 mujeres muertas por #meningitis y se han reportado casi 60 más en #Durango, autoridades sanitarias enviaron un conjunto de medicamentos a ese estado, así lo reveló José Rafael Ojeda, Secretario de Marina pic.twitter.com/fzPP2jwWOb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 22, 2022

Reducción de delitos del fuero común en 2022

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó en la mañanera de AMLO que hay una reducción en los delitos del fuero común de de enero a octubre de 2022, respecto al mismo periodo, pero de 2021.

Explicó que en el delito de homicidio hubo un leve repunte, sin embargo, en noviembre disminuyó; hay una estimación de 2 mil 395 víctimas, es decir, el 22.6% que el máximo histórico de 2018.

AMLO alista ley secundaria sobre Reforma Electoral

El Presidente indicó en conferencia de prensa que ya prepara para enviar la ley secundaria de la Reforma Electoral con la que busca reducir el presupuesto del INE y combatir la compra de votos, por lo que rechazó que la movilización del domingo sea por la Reforma Electoral, como acusan sus opositores.

"La marcha del domingo no es para tratar el tema de la Reforma Electoral, eso ya está en el Congreso, estoy a punto de enviar la iniciativa de refoma legal, pero eso ya lo van atender en el Poder Legislativo y si se requiere en el Poder Judicial, si hay alguna controversia constitucional o se declara consticional en el caso de que se apruebe la ley. Esto ya está, la marcha es para celebrar de que ya no domina en México la oligarquía, la marcha es para celebrar de que no se permite la corrupción", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que la marcha que ha convocado para este domingo tendrá un tono de celebración. pic.twitter.com/s1odc8wK33 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 22, 2022

AMLO anuncia que se denuncia a jueces ante la Judicatura

En la conferencia, López Obrador dijo que se denuncia ante la Judicatura a los jueces y juezas que actúan de forma dolosa.

"Estamos presentando denuncias a todos los jueces que se considera, actúan en complicidad con la delincuencia, y los denunciamos ante la Judicatura. Vamos a estar presentando ya pronto en los informes de los jueves, de todos los que actúan de esa manera", dijo.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

El presidente López Obrador abordó diversos temas como la Alianza del Pacífico y la muerte de Pablo Milanés, además de la marcha del 27 de noviembre que saldrá del Ángel de la Independencia. Estas fueron las frases más destacadas.