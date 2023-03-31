¡Buen provecho! Cocinan albóndiga de carne de mamut y la muestran en Países Bajos

La albóndiga de carne de mamut fue hecha de carne cultivada, es decir, utilizaron el ADN del animal extinto hace 4 mil años; una empresa de alimentos australiana fue la creadora y la presentó en Nemo, un museo de ciencias ubicado en Ámsterdam, Países Bajos.

"Insertamos el gen del mamut en estas células de oveja y luego "sobreexpresamos" ese gen muy, muy alto. Lo que eso significa es que pudimos detectar la cantidad de mioglobina de la oveja tradicional dentro de las células y pudimos detectar 100 veces más mioglobina de mamut en esas mismas células", describió James Ryall, director científico de Vow.

Carne de mamut cultivada ¿Una opción?

El objetivo de hacer una albóndiga de carne de mamut es para generar más discusiones sobre la carne cultivada, ya que esta empresa australiana de alimentos la ha calificado como una alternativa más sostenible a la carne real, "con la nueva tecnología significa, que la comida que podemos tener no tiene que replicar lo que nos alimentaba antes, puede ser más emocionante, puede tener mejores perfiles de sabor, de nutrición, por eso queríamos crear algo que fuera totalmente diferente de todo lo que puedes obtener ahora", dijo Tim Noakesmith, fundador de Vow.

La finalidad de Vow, el nombre de la empresa de alimentos australiana es, combinar células de especies animales para crear nuevos tipos de carne, sin que exista la necesidad de sacrificarlos, de hecho, en la creación de la albóndiga de carne de mamut no mataron a algún animal, sino que agregaron ADN de un elefante africano para completar la secuencia del ADN del mamut.

"El mamut ha sido tradicionalmente un símbolo de pérdida. Los mamuts que conocemos ahora desaparecieron debido al cambio climático y queríamos llamar la atención sobre un futuro diferente", señaló Noakesmith.

It's here! Introducing the #MammothMeatball, the world's first meat made from extinct animal protein 🦣



With @WunThompson, we're starting a conversation on what the future of food looks like (and from our view, it's pretty exciting) 🍽



Watch now at https://t.co/Xuk2CizLOI pic.twitter.com/64UUK4Wf1n — Vow (@itsjustvow) March 29, 2023

¿Se comerán la albóndiga de mamut?

La albóndiga de carne de mamut huele a carne de cocodrilo, "no comeremos la albóndiga de mamut en este momento y eso no significa que no puedas comerla", comentó Noakesmith, ya que aún esperarán un poco para lanzarla al mercado y esté disponible para su consumo.

La empresa australiana de alimentos trabajó con el profesor Ernst Wolvetang, del Instituto Australiano de Bioingeniería de la Universidad de Queenslad para crear la proteína del animal extinto y se tomó la secuencia de ADN de la mioglobina, responsable del aroma, color y sabor de la carne.

"Esta proteína tiene literalmente 4 mil años, no la hemos visto en mucho, mucho tiempo significa que nos gustaría someterla a pruebas más rigurosas como lo hacemos con cualquier producto que queremos lanzar al mercado."