Dónde conseguir el álbum virtual del Mundial Qatar 2022 y las estampas

El álbum Panini del Mundial de Qatar 2022 causó gran furor entre los amantes del futbol, sin embargo, algunas personas no pueden acceder a él por motivos económicos, por lo que en ayuda a los bolsillos lanzaron una versión virtual que es gratuita.

Los estampas para llenar el álbum virtual del Mundial Qatar 2022 también se pueden conseguir de manera gratuita, por lo que los pamboleros podrán llenar su álbum Panini sin gastar no ni un solo peso.

¿Cómo conseguir el álbum virtual Panini de Qatar 2022 gratis?

Aquí te explicamos paso a paso cómo conseguir tu álbum virtual del Mundial de Qatar 2022:

Primero deberás entrar al App Store de iOS o a la Play Store para los celulares con Android, busca la app “Panini Sticker Album”.

Después de dejarlo abandonado varias semanas faltando poco, al fin completé el álbum virtual de Panini con 100% de cromos dorados. pic.twitter.com/4snTjTrc1P — Max Phoenix (@TheMaxPhoenix) October 11, 2022

Una vez que encuentres la app, da click en el botón obtener o instalar, para que se descargue e instale en tu celular. Debes verificar que el desarrollador sea la FIFA para que tengas la certeza que es el álbum original.

Una vez que lo tengas instalado ya podrás comenzar a llenar tu álbum Panini del Mundial de Qatar 2022 con estampas virtuales.

¿Cómo conseguir sobres de estampas para el álbum Panini virtual?

Las estampas para llenar el álbum Panini de Qatar 2022 también son gratuitas, por lo que cada nueve horas te llegarán dos sobres sin ningún costo.

Pero si deseas conseguir más sobres hay otras formas de obtenerlos. Después de abrir la app, dirígete a la parte que dice “Escanear contenido”.



Una vez ahí, con la cámara de tu celular escanea cualquier producto Panini, ya sea un álbum o un sobre.

También puedes escanear una botella de Coca Cola del Mundial.

Asimismo puedes escanear los cromos de Coca Cola para desbloquearlo en tu álbum. Estas tres opciones te otorgarán un sobre adicional.

Una cuarta forma para conseguir sobre con estampas es a través de códigos promocionales, los cuales vienen en la parte de atrás de los cromos dorados del álbum físico.

Hilo sobre el Álbum Virtual Qatar 2022 de Panini. pic.twitter.com/PnOv01Flw1 — #23🇩🇰𓁁 (@noxiousbadge) August 30, 2022

Cabe resaltar que solo puedes abrir cuatro sobres al día, es decir, aunque tengas varios por abrir, solo se te permitirá utilizar cuatro.

¿Cómo llenar el álbum virtual del Mundial Qatar 2022?

Al abrir tu álbum virtual da click en “abrir los sobres”, donde te regalarán las primeras cinco estampas.

Después elige cualquiera de las estampas y arrastrala a donde dice “pegar en el álbum”. Te redirigirá a la página donde debe ir. Finalmente da click al lugar donde está el nombre del jugador y habrás empezado a llenar tu álbum virual del Mundial de Qatar 2022.

Además, puedes unirte a grupos con tus amigos y podrán intercambiar estampas para llenar su álbum virtual del Mundial Qatar 2022 más rápido.

