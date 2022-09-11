Niño ciego adapta álbum del Mundial de Qatar 2022 al sistema braille

A unos meses de que comience el Mundial de Qatar 2022, comenzó la fiebre por el álbum de estampas con los rostros de los jugadores que participaran en la justa deportiva. La emoción llegó hasta un niño ciego en Brasil, quien adaptó el libro al sistema braille para que él y sus amigos lo pudieran llenar.

El menor, de nombre Pedro Maron Barretto, se volvió viral en redes sociales al compartir cómo modificó el álbum del Mundial Qatar 2022 al sistema braille, y además compartió el proceso en sus redes sociales para que otros niños ciegos también pudieran hacerlo.

En el primer clip, el niño ciego, de alrededor de 12 años de edad, explicó cómo funciona su álbum de Qatar 2022 en sistema braille. Relató que adaptó las páginas del cuadernillo para que en las hojas aparezcan los nombres de las selecciones, jugadores y la numeración de las estampas en su lenguaje.

Una vez terminado, el niño abrió su álbum y comenzó a leer en sistema braille el índice del álbum. Después abrió al azar una página, la cual cayó en México y él niño ciego al tocar corrobora el país y el orden de las estampas.

Niño ciego pide un álbum del Mundial Qatar 2022 más inclusivo

En la descripción de su video, el niño ciego pidió a los creadores del álbum del Mundial de Qatar 2022 crear un producto más inclusivo para las próximas copas del mundo, ya que en el mundo existen millones de personas que no pueden ver pero son amantes del futbol.

“Oye Panini, ¿Qué tal un álbum más inclusivo? Solo en Brasil hay más de 6.54 millones de personas ciegas o con poca visión”, se lee en la descripción del video que compartió en redes sociales.

Este video ya generó miles de visualizaciones y más de 200 comentarios, entre los cuales destacan la felicitación al menor por su arduo trabajo para crear su propio álbum.

Otros internautas etiquetaron a la editorial italiana encargada del álbum del Mundial de Qatar 2022 con la finalidad de que vean el video y así puedan tomar en cuenta la recomendación de inclusión que hizo el niño ciego Pedro Maron Barretto.

