¡Ya cobraron! Alcalde de Ixtapa asegura que ya pagó a trabajadores quincena atrasada

Luego de que policías municipales y trabajadores del Ayuntamiento de Ixtapa, en el estado de Chiapas decidieron manifestarse y tomar las instalaciones de la Presidencia Municipal, como manera de presión para obtener sus pagos atrasados, el alcalde Armando Bautista aclaró que el 80 por ciento del personal ya cobró.

Y es que, el municipio se quedó sin policías pues renunciaron argumentando la falta de pago, así como varios trabajadores del municipio que protestaron por la misma razón.

Los trabajadores aseguran que, si nos les pagan más de tres quincenas atrasadas, no dejarán de manifestarse y piden la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que llame la atención del alcalde.

Entrevistado en el noticiero de Hechos AM, Armando Bautista, presidente municipal de Ixtapa, explicó que solicitó al tesorero del Ayuntamiento un informe sobre la nómina y el gasto corriente en materia de seguridad pública y protección civil.

“La información no me fue proporcionada y opté por cancelar las cuentas del Ayuntamiento para hacer una revisión y estaba próxima la quincena, la segunda del mes de enero y el retraso fue de un día”, aseguró.

Aseguró que instruyó a oficial mayor de su municipio a que notificara a todo el personal que pasara a las instalaciones del DIF a hacer su cobro de la segunda quincena de enero en efectivo mientras sacaba los pagos de nómina.

Seguridad en manos de Policía Estatal

Al ser cuestionado sobre qué pasa con la seguridad pública en el municipio ante la renuncia de los policías, el alcalde indicó que ha tenido el apoyo de la Policía Estatal que han realizado rondines y tienen presencia en la localidad; “no se ha descuidado la seguridad”, insistió.

Dijo que tiene a cargo de la seguridad a dos mandos policiacos que “están al frente” de lo que ocurre y en quienes ha depositado su confianza para esa labor.

Armando Bautista aseguró que desconoce los motivos por lo que renunciaron los policías, cuando el retraso del pago de la quincena solo fue de un día y dijo que detrás de este movimiento podría haber causas políticas.

Insistió en que se ha reunido con el secretario de Gobierno y de Protección Ciudadana, así como con la mesa de paz y seguridad regional para tratar sobre estos hechos.

“No veo el por qué por un día que no hayan cobrado... Yo creo que fueron intimidados, no hay motivos, fue un día el retraso no fueron dos quincenas, el 80 por ciento del personal ya cobró, entre ellos como 15 policías”, puntualizó.