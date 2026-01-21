Polémica en Pichucalco, Chiapas: señalan a alcalde morenista por regalar coche con uso de recurso público

Una polémica estalló en Pichucalco, Chiapas , luego de que el alcalde morenista Andrés Carballo Córdova fuera señalado por presuntamente usar recursos públicos para comprar un coche que habría regalado a su padre, exalcalde y exdiputado de la región.

El caso ha generado críticas ciudadanas en un municipio donde persisten carencias en obras y servicios básicos.

Señalan al alcalde morenista por gasto de auto con recursos públicos

De acuerdo con denuncias difundidas por habitantes y actores locales, el coche habría sido facturado a nombre del Ayuntamiento de Pichucalco, lo que encendió el debate sobre un posible uso indebido de fondos municipales.

La inconformidad creció al contrastar el presunto gasto con reclamos por falta de infraestructura, recolección de basura irregular y deficiencias en servicios públicos.

La controversia tomó fuerza tras la difusión del regalo, descrito inicialmente como un "obsequio familiar"; sin embargo, el señalamiento central apunta a que el vehículo fue adquirido con recursos del municipio. En respuesta, el alcalde morenista de Pichucalco, Chiapas , negó las acusaciones y aseguró que el coche no es nuevo ni de lujo.

Alcalde de Pichucalco niega señalamientos sobre la compra del coche

Andrés Carballo Córdova afirmó públicamente que el vehículo es modelo 1997, de procedencia americana, y que fue comprado con recursos propios. Además, sostuvo que trabaja desde los 17 años en la compra-venta de autos, por lo que rechazó haber utilizado dinero público para el obsequio.

Polémica en Pichucalco, #Chiapas...



El alcalde Andrés Carballo Córdova es criticado por presuntamente usar recursos públicos para comprar un auto de lujo a su padre, exalcalde y diputado.



Habitantes denuncian falta de obras y servicios básicos mientras se presume uso indebido… pic.twitter.com/zH5rtTZhI6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 21, 2026

Acusaciones previas y malestar social en Pichucalco tras regalo del alcalde morenista

El caso reavivó denuncias anteriores contra el alcalde morenista. En 2024, un ciudadano acusó presunto uso de programas y recursos oficiales para fines electorales durante su campaña; la queja fue presentada ante autoridades correspondientes, aunque, según el denunciante, no prosperó.

Mientras tanto, en Pichucalco, Chiapas , el malestar social se mantiene. Vecinos señalan que, más allá del coche, lo que genera indignación es la falta de resultados visibles en obras, calles y servicios municipales, lo que ha colocado nuevamente al alcalde morenista en el centro de la crítica pública.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que la Fiscalía o alguna autoridad electoral haya abierto una investigación formal sobre este caso.