VIDEO | Se inunda Cuautitlán, Tultitlán y Coacalco; Mexibús suspende servicio en Edomex

Este sábado se registró una fuerte lluvia en el Estado de México (Edomex) afectando distintas zonas y municipios, en ellos Tultitlán, donde la Línea 2 del Mexibús suspendió el servicio debido a una inundación en la zona.

"Estimados usuarios les informamos que debido a inundaciones en el Municipio de Tultitlán, el servicio se encuentra suspendido", se dio a conocer a través de la cuenta de X de esta Línea del Mexibús.

Estimados usuarios les informamos que debido a inundaciones en el Municipio de Tultitlán, el servicio se encuentra suspendido — Mexibus L2 (@MexibusL2) June 13, 2026

Zonas inundadas hoy por fuerte lluvia en Edomex

La intensidad de la lluvia fue tal que el nivel del agua creció en diversas avenidas y colonias del municipio, así como en otros puntos como Vía José López Portillo en Cuautitlán, Tultitlán y Coacalco.

En redes sociales se han publicado videos desde disntintos puntos donde la inundación ha colapsado la movilidad, como en Ciudad Labor, en el municipio de Tultitlán.

Este sábado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en el Estado de México, se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Otro de los puntos afectados es la avenida Centro Industrial, en la colonia Buenavista, también en Tultitlán.

En la tarde se contemplaba ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes con condiciones que se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En Coacalco, la afectación se registró en la avenida José López Portillo, a la altura de la unidad habitacional Fovissste.

#Reportando ⛈️ 🔴 | Inundación severa en la Vía José López Portillo, Coacalco.



Se reporta una inundación importante sobre la Vía José López Portillo a la altura de la unidad habitacional Fovissste, en el municipio de Coacalco. El nivel del agua está afectando seriamente la… pic.twitter.com/5XeYf73mm0 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 13, 2026

Activan protocolo para atender inundación en Tultitlán

La Comisión del Agua del Estado de México informó que ante las lluvias registradas esta tarde en Tultitlán, personal de especializado trabaja en la Vía José López Portillo para abatir niveles de agua y reducir riesgos a la población.

🌧️🚜 Ante las lluvias registradas esta tarde en #Tultitlán, nuestro personal de #GrupoTláloc trabaja de manera permanente en la Vía José López Portillo para abatir niveles de agua y reducir riesgos a la población. pic.twitter.com/xfJmYaWXlt — Comisión del Agua del Estado de México (@CAEM_EDOMEX) June 13, 2026

Cierran circulación en Circuito Exterior Mexiquense por inundación

En el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Cuautitlán Izcalli, se registra una inundación, pero debido al desbordamiento de un cárcamo.

La Comisión del Agua del Edomex indicó que personal continúa con las labores de limpieza y retiro de basura acumulada en las rejillas de la Presa El Ángulo, en este municipio, con apoyo de una excavadora de brazo largo, derivado de las lluvias registradas anoche.

🚨 #AlertaADN



🌧️🌊 El Circuito Exterior Mexiquense registra inundaciones por el desbordamiento de cárcamo, es decir una instalación de bombeo de agua, a la altura de Cuautitlán Izcalli pic.twitter.com/7LTnOv9l1D — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 14, 2026

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