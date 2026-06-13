Fabiola y Betzabé desaparecieron en Puebla el mismo día y ahora Interpol las busca

No se sabe nada de ellas desde hace cinco años. Fabiola Narváez Rojas y Betzabé Alvarado Gallardo están desaparecidas y la última vez que se les vio fue en Puebla.

La esperanza en su familia por encontrarlas pronto sigue, pero ahora la investigación para localizarlas dio un giro con el anuncio de que ambas son buscadas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Interpol activa alerta amarilla para jóvenes desaparecidas en Puebla

Ambas jóvenes desaparecieron el mismo día: 13 de enero de 2021, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, pero en circunstancias distintas.

La activación de la alerta o ficha amarilla de la Interpol no significa que Fabiola y Betzabé sean buscadas por un delito o como parte de una investigación internacional.

De acuerdo con Interpol, una notificación amarilla se publica para ayudar a localizar a personas desaparecidas, entre ellas menores, o para descubrir la identidad de personas incapaces de identificarse a sí mismas.

Jóvenes poblanas habrían ingresado a otros países

La fichas técnicas de las fichas amarillas de cada una indican que las dos jóvenes posiblemente ingresaron a otros países, pero no se tiene certreza si fueron obligadas o llegaron por voluntad propia.

Las fichas amarillas de Interpol permiten difundir información sobre personas desaparecidas entre los países miembros de la organización, fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional para su localización y ampliando el alcance de las acciones de búsqueda emprendidas por las autoridades mexicanas.

¿Quiénes son las dos jóvenes desaparecidas en Puebla? Esto se sabe de ellas

Fabiola Narváez Rojas

Nació el 9 de julio de 1996. Desapareció cuando tenía 24 años de edad y actualmente tiene 29 años.

Posiblemente haya estado en Belice, Guatemala, Estados Unidos y Canadá.

Como señas generales, mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, tiene cabello negro y ojos color castaño oscuro.



Betzabé Alvarado Gallardo

Desapareció a la edad de 22 años y actualmente tiene 27 años de edad. Nació el 14 de noviembre de 1998 en Nogales, Veracruz, pero estaba en Puebla cuando desapareció.

Al parece habría ingresado a Estados Unidos, Belice, Guatemala y Canadá.

Mide aproximadamente 1.55 metros, tiene cabello negro y ojos color castaño claro.

Tiene un tatuaje de color negro, de aproximadamente 15 centímetros, en la parte posterior del antebrazo izquierdo, con la figura de un arlequín fumando un cigarro. Debajo de este tatuaje se encuentra la leyenda: “Dios me quitó las alas para dártelas a ti”.

Asimismo, tiene un tatuaje de color negro, de aproximadamente 18 centímetros, en la parte anterior del antebrazo izquierdo, con la figura de un león.

Presenta también un tatuaje de color negro, de aproximadamente 10 centímetros, a la altura del codo izquierdo, con la imagen de la Santa Muerte.

Además, tiene un tatuaje de color negro degradado, de aproximadamente 6 centímetros, en la parte anterior de la muñeca izquierda, con la figura de una flor.

Tiene una perforación en la nariz, del lado derecho, donde utiliza una argolla negra.