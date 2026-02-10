Alcalde de Tequila vivió entre viajes de lujo por el mundo y con lentes de casi 31 mil pesos

Diego “N”, alcalde morenista de Tequila, Jalisco , era un viajero. La Fiscalía General de la República (FGR) detectó más de una decena de viajes internacionales a países como Colombia, Estados Unidos y España, que alertaron a las autoridades. Los clasificaron como “inusuales” porque su estilo de vida contrasta con sus ingresos.

Esta es otra de las líneas de investigación en torno al edil, quien entre marzo de 2020 y junio de 2025 viajó al extranjero, lo que para los investigadores es evidencia de sus ingresos ilegales por la red de corrupción que tejió al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” .

Viajes del alcalde de Tequila: iba con su esposa

En los registros de movimientos migratorios de Diego “N” hay constancia de que también voló a Brasil y Perú. Algunos de los viajes los realizaba con su esposa, Raquel Náñez, quien en sus redes sociales exhibe fotos tomadas en Roma, París o Madrid, y que se anexaron a la carpeta de investigación como evidencia.

Las autoridades sospechan de viajes como el que realizó la segunda quincena de octubre de 2024 a Los Ángeles, California, cuando apenas había asumido el cargo de alcalde, o el de abril del año pasado a Roma, Italia, y en junio de 2025 a Panamá. Estos últimos los hizo como alcalde, con un salario de 64 mil pesos mensuales.

Lentos de Sol de más de 30 mil pesos para el alcalde de Tequila

A Diego “N” le alcanzaba para salir en sus redes con unos lentes de Sol Santos de Cartier, con un costo de casi 31 mil pesos, la mitad de su sueldo.

Y ya entrando en la moda de los morenistas de exhibir el lujo que han alcanzado al llegar al poder, en diciembre pasado asistió a actos públicos con un reloj Richard Mille de alrededor de 5 millones de pesos.

Es el mismo morenista que prometía gobernar para su gente, pero el ahora acusado de narcopolítico al final los aterrorizó con extorsiones y secuestros.

“Gracias por su confianza. Seguiremos trabajando por un gobierno honesto, eficiente y, sobre todo, al servicio de todos ustedes”, dijo Diego “N”, pero ahora acabó detenido.