¿Por qué clausuraron empresa destiladora de agave en Tequila?

Tres días estuvo vigilada y con sellos de clausura una empresa destiladora de agave en Tequila, Jalisco. La administración que encabeza el alcalde Diego Rivera le impuso presuntos impuestos municipales excesivos y, al negarse a pagarlos, fue clausurada.

El posible abuso municipal colocó el caso en el plano estatal y nacional, sin mayor explicación oficial. El lugar fue sitiado por patrullas municipales de Tequila, pues habían tomado las instalaciones.

Hoy parece que todo vuelve a la normalidad, pero, de nueva cuenta, no se informa nada a la ciudadanía ni a los medios de comunicación.

¿Qué ha dicho el gobernador de Jalisco sobre este caso?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que situaciones similares han ocurrido en otros negocios del municipio.

“Ha pasado con 10 tequileras, con hoteles y con el Museo del Tequila. La balacera que hubo en la plaza pública del municipio es un motivo de preocupación la gobernabilidad o ingobernabilidad que está ocurriendo en Tequila”.

Citan a alcalde de Tequila ante clausura de empresa

Este miércoles, el cuestionado alcalde Diego Rivera fue citado en Guadalajara por el gobierno del estado, donde también estuvieron presentes representantes de la tequilera afectada. En sus redes sociales, Rivera intentó suavizar la situación.

Sin embargo, las autoridades estatales enfatizaron que debe prevalecer el Estado de derecho.

“De ahí viven muchísimas familias. Atentar contra la iniciativa privada, contra las actividades de una empresa que genera empleo, riqueza e inversión para la zona no es un mensaje adecuado para los inversionistas. Por eso pedimos absoluto respeto”, expresó Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

