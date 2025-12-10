Atentado terrorista en Coahuayana, Michoacán: El coche bomba que marca un hecho histórico; el más letal en años

México vuelve a encender señales de alerta tras el atentado terrorista con un coche bomba registrado en Coahuayana, Michoacán , un hecho que dejó cinco muertos y dos heridos este fin de semana.

¿Por qué el atentado terrorista en Coahuayana marca el uso de coche bomba en México?

La emergencia reabrió una herida que nunca cerró: los ataques con explosivos no son nuevos y forman parte de una serie de hechos que, por su violencia indiscriminada, han sido catalogados como atentados terroristas en distintos momentos del país.

El nivel de peligro que representan vuelve al centro de la conversación, especialmente por la forma en la que operan y por su capacidad de causar destrucción masiva en segundos.

De acuerdo con registros históricos, el atentado de Coahuayana es el más mortal en los últimos 31 años. Entre 1994 y 2025 se han documentado al menos 20 hechos similares, todos marcados por explosiones en espacios públicos, daños a infraestructura y múltiples víctimas.

Aunque cada caso tiene su propio contexto, el patrón de violencia es claro: el uso de coches cargados con explosivos para generar impacto inmediato y sembrar terror.

Los casos que revelan cómo un coche bomba puede convertirse en un atentado terrorista de alto impacto

El primer caso registrado ocurrió el 8 de enero de 1994, en el estacionamiento de Plaza Universidad, en la Ciudad de México. Un vehículo explotó y, aunque solo dejó daños materiales, fue atribuido al grupo Revolucionario Obrero Campesino-Unión del Pueblo.

Meses después, el 12 de junio de ese mismo año en Guadalajara, un coche cargado con explosivos estalló frente al hotel Camino Real durante una fiesta de 15 años, dejando cinco muertos y más de diez heridos.

Investigaciones señalaron que la disputa entre los Arellano Félix y el cártel liderado por Ismael “El Mayo” Zambada habría detonado este ataque .

Más recientemente, el 24 de octubre de 2024 en Guanajuato, dos coches bomba fueron detonados: uno frente a la Secretaría de Seguridad de Acámbaro, y otro en Jerécuaro. El saldo incluyó policías heridos y daños materiales; aunque hubo detenidos, no se reportaron sentencias.

Estos episodios muestran que el fenómeno no es nuevo y que la discusión sobre su clasificación no debería opacar un hecho evidente: la necesidad de reforzar investigaciones, prevención y protocolos ante atentados capaces de poner en riesgo a cualquier ciudadano.

Coches bomba en México: 31 años de atentados y violencia organizada



Panorama general: Los coches bomba en México no son novedad.

El ataque de Coahuayana, Michoacán, dejó 5 muertos y 12 heridos.

Es considerado el atentado más mortal en 31 años.

Entre 1994 y 2025 se han registrado al menos 20 atentados con explosivos en vehículos; estos son los más letales

8 de enero de 1994 — Plaza Universidad, Ciudad de México



Ubicación: Estacionamiento del centro comercial Plaza Universidad.

Hecho: Explota un vehículo dentro del estacionamiento.

Saldo: Solo daños materiales.

Responsables: Ataque atribuido al Grupo Revolucionario Obrero Campesino–Unión del Pueblo (PROCOMUP).

12 de junio de 1994 — Guadalajara, Jalisco



Hecho: Un auto cargado con explosivos detona durante una fiesta de XV años.

Ubicación: Frente al hotel Camino Real.

Saldo: 5 muertos y más de 10 heridos.

Línea de investigación: Se atribuyó a la disputa entre los Arellano Félix y el Mayo Zambada por el control de la plaza.

24 de octubre de 2024 — Guanajuato

