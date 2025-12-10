“El Chernóbil de Guanajuato”: el abandono de fábrica de químicos que pone en riesgo a miles de personas

En Guanajuato , una zona conocida como el “Chernóbil mexicano” sigue representando un grave riesgo ambiental y de salud para miles de habitantes. Tras el cierre en 2014 de una fábrica.

Fábrica pone en riesgo a los habitantes de Guanajuato

Se le conoce como el “Chernóbil de Guanajuato”, todo a raíz de una fábrica de químicos que fue clausurada en 2014, el problema no termino ahí, porque todas las sustancias peligrosas que se almacenaban quedaron expuestas y abandonadas, desde que uno ingresa la zona se percibe densa y hasta cierto punto siniestra.

“Aquí hay una afectación muchísimo muy grande": Una mezcla de olores químicos no te sueltan en todo el recorrido. “Hay unos hoyos grandes de un polvo amarillo”.

Le dicen el “ Chernóbil de Guanajuato” , son los restos de una compañía llamada Química Central de México S.A. de C.V.

Fue clausurada en 2014 por el gobierno federal, por graves irregularidades en el manejo de residuos peligrosos, pero así la dejaron. “Todavía los residuos están, nos siguen afectando”.

“No hacen nada”: 300 mil toneladas de residuos altamente tóxicos quedaron al aire libre y otras fueron enterradas indebidamente, la población pidió y ha pedido ayuda al gobierno federal

“Y siguen los olores, los gases”: No fue desmantelada adecuadamente, no hubo remediación ni estudios de impacto ambiental, mucho menos alertamiento y protección a la población, esta compañía generaba residuos de cromo hexavalente, un metal pesado altamente tóxico y cancerígeno.

“También me di cuenta de que muchas de las estructuras que se encuentran aquí están a punto de colapsar, lo cual representa un enorme peligro para quienes tengan curiosidad de ingresar aquí".

A tan solo 200 metros está la colonia Buenavista: “Había pozos muy buenos de cuatro, cinco, seis pulgadas y se contaminaron”.

El riesgo que corren los habitantes de la colonia Buenavista

También los pueblos aledaños de San Germán y San Roque cada día se llevan la peor parte de esta contaminación. “Afectan al ganado, por los alimentos que comen los animales”.

“Hasta ahí no ha habido un gobierno que diga: Vamos a quitar todos los residuos que quedaron, todo lo que dejaron enterrado”.

Toda la herrería de los hogares está oxidada, sus lozas perforadas y su maquinaria agrícola perjudicada: “Dejas tu un tubo de bronce, hoy lo compras, pa mañana ya está negro”.

“Sabe que es lo más peligroso: que es de fácil acceso, es decir, no hay un solo letrero que te prohíba entrar a esta zona tan peligrosa”.