Naucalpan incrementa inversión en obras y anuncia mejoras en vialidades clave

El municipio de Naucalpan , Estado de México, continúa mostrando signos de transformación en materia de obra pública, con el objetivo de elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Así lo afirmó el presidente municipal, Isaac Montoya, al presentar un balance de su primer año de gobierno, donde destacó que la administración actual ha logrado romper los techos de inversión que permanecieron estancados en años anteriores.

Obra pública se dispara en Naucalpan y llega a zonas antes abandonadas

Durante su mensaje, Montoya subrayó que, en la administración previa, “durante tres años no se logró superar la barrera de los 700 millones de pesos en obra pública”.

En contraste, aseguró que hoy, a tan sólo un año de gestión, Naucalpan rebasa los mil millones de pesos invertidos, resultado que atribuyó a un manejo honesto y eficiente de los recursos públicos.

“Esto nos demuestra que cuando se hacen las cosas bien, con transparencia y honestidad, puede alcanzar para más, y con menos se puede hacer mejor obra”, sostuvo.

El edil también destacó que estas inversiones no se han limitado a las zonas habitacionales, sino que alcanzaron vialidades estratégicas como el Periférico, una de las rutas más transitadas del Valle de México. Adelantó que la intervención realizada en este punto está a pocos días de ser inaugurada.

Resultados basados en el Plan de Desarrollo Municipal 2025–2027

Montoya afirmó que los avances presentados están sustentados en el Plan de Desarrollo Municipal 2025–2027, integrado a partir de la participación ciudadana mediante foros, consultas y encuestas.

El documento rector está construido sobre cuatro ejes principales:



Cero corrupción y buen gobierno municipal

Bienestar ambiental y acceso universal al agua

Empleo digno y desarrollo económico

Bienestar social

Además, incorpora tres líneas transversales que deberán integrarse en cada política pública y obra ejecutada:



Igualdad de género

Seguridad

Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alineados con la Agenda 2030

El presidente municipal señaló que estos ejes y líneas de acción han permitido ordenar prioridades, optimizar recursos y orientar la inversión hacia proyectos que generen beneficios tangibles en colonias históricamente rezagadas.

Con este balance, Montoya aseguró que Naucalpan “está dejando huella”, al impulsar obras que —según dijo— buscan demostrar que una administración transparente puede traducirse en infraestructura eficiente y mayor bienestar para la población.