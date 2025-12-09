Entre delincuencia e impuestos: Comerciantes de Colima acusan que Morena los asfixia

Por un lado, la delincuencia , y por el otro, el gobierno. Dueños de pequeños negocios en Colima están cansados de la delincuencia que atenta contra sus fuentes de trabajo con ataques incendiarios. Y mientras pierden su único patrimonio, las autoridades de Morena los asfixian con más impuestos.

¿Por qué la delincuencia e impuestos de Morena agravan la crisis para los pequeños negocios en Colima?

“Yo soy la dueña junto con mi hijo Luis Guillermo, somos socios del restaurante de mariscos Don Camarón, pues me lo quemaron. No sé qué número ocupa mi restaurante, pero han quemado varios restaurantes aquí en nuestro estado y, sí lo digo, aquí estamos desamparados; me doy cuenta de que se les salió de las manos al gobierno el control, no nos están protegiendo, todos los días se ve que matan a jóvenes, a personas, todos los días”, explicó la restaurantera Consuelo.

“Pues indignado porque me incendiaron el negocio y el gobierno con esta ola de violencia todavía va a poner más impuestos; la ola de violencia no para, o sea, tengo que levantar todo esto, no tenía seguro, no nada y no veo al gobierno aquí apoyándome”, agregó el empresario, Luis Guillermo.

Pese a esto, el pasado 28 de noviembre, Morena le asestó un nuevo golpe a quienes generan empleos. El congreso de Colima aprobó un aumento del 50 por ciento al impuesto sobre nómina. Representa una recaudación adicional por más de 354 millones de pesos para el siguiente año

“Esto va al gasto corriente, no va a inversión que vaya a beneficiar a las empresas o a los trabajadores; la inseguridad es un tema que nos pega; se habla mucho aquí que ya está habiendo cobro de piso en el estado; yo voté por López Obrador y estamos total y profundamente desilusionados. ¿Por qué? Porque no fue el cambio que esperábamos”, detalló el empresario Fernando.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN: MÉXICO ES LUGAR 140 DE 180 EN RANKING DE PERCEPCIÓN

#NadaQueCelebrar | "YO VOTÉ POR LÓPEZ OBRADOR Y ESTAMOS TOTALMENTE DESILUSIONADOS"



Empresarios de Colima alzan la voz. Denuncian que la inseguridad, el cobro de piso y las carreteras deficientes no paran, y la respuesta del gobierno es aumentarles el Impuesto Sobre Nómina en… pic.twitter.com/jnvS5Tuaab — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2025

Transportistas, entre los que más serán golpeados

Denuncian que el transporte de mercancías será de los más afectados; un sector que lidia a diario con carreteras en pésimas condiciones y con obras mal planeadas que incrementan costos operativos.

“Me atrevería a decir que esto va a generar una desaceleración en cuanto a la perspectiva de crecimiento, porque obviamente nos están haciendo cumplir con mayores obligaciones tributarias que esto conlleva a pensar: o bien pago mis impuestos, o en el peor de los escenarios, disminuir tu parque vehicular para tratar de subsistir con esta situación”, explicó Yax Tzel Nolasco, de la Asociación de Transportistas Manzanillo.

“Consideramos que no existen las condiciones de seguridad, de inversión ni de infraestructura para que el día de hoy los empresarios generadores de empleo formal en el estado de Colima seamos los que paguemos la factura de malas administraciones, pero también la factura de una mala planeación económica”, detalló Eduardo Sánchez, integrante de la Coparmex en Colima.

El llamado más desesperado es por parte de aquellos que tienen que volver a empezar.

“Sí le pido al gobierno que haga su trabajo, porque estamos desprotegidos como ciudadanos; Hacienda también nos presiona, nos presiona, todas las reformas nuevas que no nos ayudan a nosotros los empresarios, que nos perjudican; yo les pido de favor que nos apoyen a todos, que lo que queremos es trabajar limpiamente, sacar a nuestros hijos adelante, a nuestras familias”, sentenció la empresaria Consuelo.