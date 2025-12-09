Carreteras más seguras en vacaciones: Guanajuato refuerza estrategia “Confía” con nuevas patrullas

A unos días de que arranque la temporada vacacional, el Gobierno de Guanajuato no quiere que la delincuencia “lo agarre en curva” y anunció más seguridad en las carreteras del estado.

La estrategia, llamada “Confía”, busca que tanto turistas como transportistas puedan moverse sin miedo por los más de 4 mil 300 kilómetros de vías estatales y federales.

La prioridad es clara: evitar asaltos, robos al transporte, ataques en carretera y otra situación que ponga a los habitantes en riesgo durante una de las temporadas más importantes del año.

¿Qué es la Estrategia “Confía” en Guanajuato?

El gobierno estatal presentó 162 nuevas patrullas equipadas con tecnología de última generación, lo que marca el arranque formal del Plan de Carreteras Seguras, que incluye:



Ocho estaciones carreteras

Una subestación regional

Células de atención especializada para puntos de riesgo

Todas cuentan con cámaras, GPS en tiempo real y comunicación encriptada, lo que permitirá reaccionar más rápido ante cualquier emergencia o reporte ciudadano.

Además, los policías asignados a esta tarea forman parte de un grupo especializado para detectar delitos en carretera, desde robo de mercancía hasta robo de combustible.

CONFIA, es la nueva estrategia del #GobiernoDeLaGente para la seguridad. Con 10 pilares, trabajamos por un Guanajuato más seguro y en paz para nuestras familias. pic.twitter.com/ePtqUXBgZr — Gobierno de la Gente (@gobgente) December 10, 2024

Resultados recientes: aseguramientos millonarios

La estrategia viene acompañada de resultados que el gobierno estatal quiso presumir:



Más de un millón de litros de hidrocarburo asegurado

55 millones de pesos en mercancía recuperada

Operativos constantes en tramos conflictivos

Según la información oficial, entre febrero y noviembre se registró una disminución del 58% en homicidios dolosos en Guanajuato, una cifra que el estado atribuye en parte al reforzamiento de vigilancia e inteligencia.

El despliegue de las nuevas patrullas abarcará tanto carreteras estatales como federales.

Guanajuato refuerza fronteras con otros estados

Para cerrar filas, Guanajuato firmó convenios de seguridad con Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí, tres entidades con las que comparte rutas clave y también problemas de inseguridad.

Este trabajo conjunto permitirá compartir información de inteligencia, hacer operativos coordinados en fronteras estatales, así como Intercambiar alertas sobre vehículos, grupos delictivos y rutas de riesgo

La idea es que, si un delito inicia en un estado, las autoridades del otro puedan actuar sin esperar papeleo o protocolos lentos.

Con este refuerzo, el gobierno promete mayor presencia policial, atención inmediata ante llamados de emergencia y patrullajes constantes durante las vacaciones.