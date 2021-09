Qué alcaldías de la CDMX celebrarán el Grito de Independencia 2021

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) determinó que las autoridades de las 16 alcaldías serán las encargadas de anunciar si habrá verbenas por el Grito de Independencia de 2021, en una semana en que la capital del país se encuentra en semáforo amarillo por Covid-19.

“Las festividades con motivo del 210 Aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México que se celebren en cada alcaldía de la Ciudad de México quedarán bajo su supervisión y vigilancia, debiendo establecer las medidas necesarias que permitan salvaguardar la salud pública e integridad física de sus habitantes y público en general”, indica la Gaceta Oficial de la CDMX.

Cómo serán los festejos del Grito de Independencia en las 16 alcaldías

En Benito Juárez se determinó suspender los festejos del Grito de Independencia del 15 de septiembre de 2021, tanto de manera presencial como de manera virtual.

“Por segundo año consecutivo no será ni presencial, ni virtual. En Benito Juárez seguiremos actuando con responsabilidad porque la pandemia aún no cede. Sumado, a que aún no se ha concluido el esquema completo de vacunación en mayores de 18 años en Benito Juárez”, anunció el alcalde Santiago Taboada en sus redes sociales. En su lugar, los recursos serán destinados para el programa de Seguro de Desempleo de la alcaldía.

En la #CDMX se han perdido muchos empleos a consecuencia de la pandemia y no se han completado los esquemas de vacunación, por ello actuaremos responsablemente, cancelaremos el grito en #BenitoJuárez para seguir dando respaldo a las familias benitojuarenses y evitar contagios.2/2 pic.twitter.com/DGNSWU1WFr — Santiago Taboada (@STaboadaMx) September 12, 2021

En Álvaro Obregón, el alcalde Alberto Esteva informó que el Grito de Independencia se podrá seguir el miércoles de manera virtual para evitar contagios de Covid-19. Las autoridades de la alcaldía llamaron a la población a celebrar las fiestas patrias con precaución y cuidado y no bajar la guardia.

🇲🇽Te invitamos a celebrar con nosotros estas fiestas patrias a gritar ¡#VivaMéxicoAO!🇲🇽

Sigue las transmisiones en nuestras redes sociales:

📆15 de sept.🎉

⏰Ceremonia Cívica 8 hrs

⏰Tradicional Grito de Independencia 19 hrs#EnAOTrabajamosParaTodos@Claudiashein @AlbertoEsteva pic.twitter.com/FQl9E7TAaH — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) September 12, 2021

El alcalde Víctor Hugo Romo de Miguel Hidalgo anunció que los festejos por el Grito de Independencia también serán virtuales y que iniciarán la transmisión de actividades culturales desde las 6 de la tarde del miércoles. Los fuegos pirotécnicos serán transmitidos desde las 10:50 a las 11:10 de la noche y después tocará el grupo Zona Rika durante casi una hora.

Este 15 de septiembre te invitamos a celebrar las Fiestas Patrias Virtuales MH. Preparamos actividades culturales totalmente en línea para ti. Conéctate a partir de las 18:00 horas y grita fuerte ¡#VivaMéxico y #VivaMiguelHidalgo!#MHelCorazónDeLaCapital pic.twitter.com/CM1GxSoChg — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) September 11, 2021

En Iztapalapa la demarcación encabezada por Clara Brugada indicó que las celebración de las fiestas patrias también se realizará de manera virtual, con la participación de la agrupación Los Askis.

Este 15 de septiembre disfruta de la gran 🇲🇽 #FiestaMexicana #IztapalaPatria 🇲🇽 desde casa con la programación musical y cultural que hemos preparado para ti y que se transmitirá a través de #FacebookLive de @Alc_Iztapalapa y @Cul_Iztapalapa a partir de las 11:00 horas. pic.twitter.com/megXD5ACrF — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 13, 2021

La alcaldía Iztacalco también celebrará el Grito de Independencia de manera virtual, pese al semáforo amarillo por Covid-19. “Nos vemos en #FacebookLive el miércoles a partir de las 18:30 hrs. ¡Viva México! ¡Viva Iztacalco!”, indicó en sus redes sociales.

La Alcaldía #Iztacalco se complace en invitarte este #15DeSeptiembre 🇲🇽 a la celebración virtual de las #FiestasPatriasVirtuales 2021.



Nos vemos en #FacebookLive el miércoles de la próxima semana a partir de⌚️las 18:30 hrs. 🌮

¡Viva México! ¡Viva Iztacalco! ❤️🤍💚 pic.twitter.com/KynhDam6Iq — Alcaldía Iztacalco (@IztacalcoAl) September 11, 2021

En la alcaldía Magdalena Contreras todas las plazas públicas permanecerán cerradas el miércoles y el jueves, para evitar contagios de Covid-19. Las autoridades indicaron que la celebración del Grito de Independencia se podrá seguir a través de sus redes sociales.

#AvisoImportante I Aún no es tiempo de asistir o realizar fiestas, el virus del #COVID19 sigue presente, evita contagiar o contagiarte 😷.



¡Hazlo por ti y tu familia!#ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/NNFwRXAfoz — Alcaldía La Magdalena Contreras (@ALaMagdalenaC) September 12, 2021

Las alcaldías Tlalpan, Cuajimalpa, Xochimilco, Milpa Alta, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Venustiano Carranza y Azcapotzalco aún no han informado cómo se llevará a cabo el Grito de Independencia en la CDMX con semáforo amarillo por Covid-19.