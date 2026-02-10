¡Cierren el congelador! Estas son las alcaldías de la CDMX con alertas por frío para este martes

La Ciudad de México abre este martes con un ambiente que activó las alertas por frío y puso en guardia a las autoridades.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó la Alerta Amarilla en algunas alcaldías de la CDMX para la madrugada y mañana del martes 10 de febrero de 2026.

Se activa Alerta Amarilla por bajas temperaturas en las alcaldías @TlalpanAl y @GobMilpaAlta, donde este martes 10 de febrero, entre las 3:00 y las 8:00 horas, se pronostican de 4 a 6 grados.



¿Qué alcaldías de la CDMX tienen alerta por frío?

La Alerta Amarilla es principalmente para las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan, donde se espera que el termómetro caiga hasta los 4 grados.

La urgencia de estas precauciones se entiende al ver los registros actuales: este lunes, la estación de Topilejo en Tlalpan marcó una mínima de apenas 2.4 grados, confirmando que la zona sur de la capital es la más golpeada por esta ola invernal.

¿Cómo puedes protegerte del frío intenso de la CDMX?

Para resistir el clima de la madrugada, la recomendación de oro es usar al menos tres capas de ropa. Lo ideal es que las prendas sean de algodón o lana para mantener mejor el calor del cuerpo. Además, es vital usar crema para evitar que la piel se parta por el frío y cubrir nariz y boca para no respirar el aire helado directamente.

Evita enfermarte con el frío

La alimentación es nuestra primera barrera contra las enfermedades respiratorias . Se aconseja consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, además de beber abundante agua para mantenerse hidratado.

Pequeños hábitos, como lavarse las manos frecuentemente o usar gel antibacterial, pueden marcar la diferencia entre pasar un invierno sano o terminar en el centro de salud.

¡Cuida a los perrhijos del frío!

Si el frío te obliga a prender la chimenea o usar calentadores eléctricos, asegúrate de tener una ventilación adecuada en el hogar para evitar accidentes.

Por otro lado, no olvides que tus mascotas también sienten el rigor del clima; resguárdalas del frío y evita dejarlas a la intemperie durante las horas de temperatura mínima.

¿Cuándo llegará el calor a la CDMX?

Aunque el frío persiste, la cuenta regresiva para el sol ya comenzó. De acuerdo con el calendario astronómico, la primavera llegará oficialmente a la CDMX el 20 de marzo de 2026.

Con su inicio, los días serán más largos y las alertas por frío disminuirán, aunque los expertos advierten que todavía podemos esperar heladas tardías durante lo que queda de febrero.