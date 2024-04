¡Mensaje hasta el cielo! Alemán despidió a su papá con emotivo mensaje

El reconocido compositor y músico mexicano, Erick ‘Alemán’, despidió a su papá con un emotivo mensaje tras anunciar su sensible fallecimiento.

A través de redes sociales, el intérprete del género urbano lanzó un mensaje acompañado de un video donde agradece a su padre por todo lo que lo impulsó en vida, al tiempo en el que invitó a sus seguidores a disfrutar a sus seres queridos, pues nada en esta vida es para siempre.

“Seguiré tu legado, siempre fuiste el único hombre que me ponía las reglas claras, me enseñaste el respeto, amor y trabajo, pero sobre todo, a no dejarme vencer por la vida y así será.

“Abracen mucho a sus papás plebes, que nada es para siempre, dejen atrás rencores y malos entendidos que siempre es tiempo de ser mejores hijos y hermanos”, compartió el rapero.

Fue la noche del domingo 31 de marzo cuando el rapero Alemán compartió a sus seguidores sobre la muerte de su padre, de quien se desconocen las causas del fallecimiento.

Recibe el cariño de músicos, seguidores e influencers: ¿Qué le dijeron?

Tras la lamentable noticia, músicos, influencers y creadores de contenido enviaron mensajes de apoyo en redes sociales al intérprete mexicano. Ximena Sariñana, Gera MX, Luisito Comunica, Roberto Martínez y Camilo Ballesteros destacan entre las figuras públicas que enviaron condolencias.

“Lo siento mucho, amigo. Te quiero mucho”, publicó Ximena Sariñana. “Lo siento mucho, te mando un abrazote”, agregó Roberto Martínez.

Mientras que Gera MX envió un mensaje de fortaleza al rapero mexicano: “Fuerza y abrazo, hermano. Que descanse en paz el jefe, no existen palabras para estos momentos que puedan saber bien”.

Su padre, inspiración para su música: ¿En qué canción lo recuerda?

En algunas melodías del rapero Alemán, destacan consejos de vida que su padre Raúl le compartía en el día a día, demostrando el vínculo cercano que mantenían.

“Mi padre me enseñó a ser verdadero. Sé buen muchacho con el que sea bueno, siempre sé humilde, no hagas de menos.

“Cada quien tiene lo que merecemos, si tocan la familia, ve y mata los perros”, detalla la canción ‘gran vida’ del rapero mexicano.

¿Quién es el rapero Alemán?

Erick Raúl Alemán Ramírez, conocido en el mundo musical como ‘Alemán', es un intérprete musical del género del rap. Es originario de Cabo San Lucas, Baja California y su nombre tomó mayor fuerza en 2014 con su álbum: “Pase de abordar”.

Actualmente, el intérprete de género urbano, está por llegar a las 3 mil millones de reproducciones en su canal de youtube. Mientras que en su cuenta de Instagram, tiene 4.9 millones de seguidores.