¡Como en Los Simpson! Esta será la fecha cuando Cypress Hill tocará con la Sinfónica de Londres

La caricatura Los Simpson es recordada por “predecir” algunos eventos que han pasado. Y es que en más de tres décadas de emisiones, la animación creada por Matt Groening ha sido señalada por tocar temas que han terminado por ocurrir en el mundo tras unos años.

La pandemia de Covid-19, los avances en tecnología y otros sucesos han sido sólo algunos de los eventos en la historia del mundo que han pasado por la familia amarilla. Sin embargo, un grupo musical está a punto de convertir en realidad lo que pasó en un capítulo.

¿Cómo fue la aparición de Cypress Hill en Los Simpson?

Cypress Hill fue uno de los invitados al capítulo 24 de la temporada siete de Los Simpson, donde Homero se convierte en un fenómeno que forma parte de un festival de música al recibir el impacto de una bola de cañón en el estómago.

En el episodio llamado Homerpalooza, aparece el conocido grupo de rap, quien es sorprendido por un integrante de la organización del festival musical Lollapalooza, quien pregunta cuál de los presentes solicitó a la Orquesta Sinfónica de Londres.

Tras unos segundos en los cuales los artistas tras bambalinas discuten quién pidió al grupo de música clásica, los miembros de Cypress Hill levantan la mano y admiten que ellos solicitaron a la Sinfónica londinense.

La escena termina cuando la agrupación interpreta el tema Insane in the Brain mientras la Orquesta Sinfónica de Londres toca sus instrumentos musicales.

¿Cuándo será el concierto de Cypress Hill y la Sinfónica de Londres?

La agrupación Cypress Hill compartió un video en su canal oficial de YouTube donde reveló que será el 10 de julio de 2024 cuando tenga su concierto con la Orquesta Sinfónica de Londres en el Royal Albert Hall, ubicado en la capital inglesa.

En el video incluso bromean un poco al mostrarse confundidos cuando les avisaron medio de un altavoz que la orquesta está lista para la presentación.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Cypress Hill tiene una presentación así, ya que en julio de 2023 estuvo acompañado de la Orquesta Sinfónica de Colorado, en Estados Unidos, donde también cantaron Insane in The Brain, justo como en Los Simpson.