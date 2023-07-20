Alemania emite alerta por una leona suelta en las calles de Berlín; realizan operativo de búsqueda

La policía de Berlín, Alemania, emitió una alerta por una supuesta leona suelta, por lo que solicitaron a los habitantes no salir de sus casas para mantenerse seguros mientras realizan la búsqueda y captura del animal salvaje.

Las autoridades del extremo suroeste de Berlín desplegaron dos helicópteros durante la madrugada (tiempo local), además de un centenar de uniformados para perseguir a la leona, indicó un portavoz de la policía en Brandeburgo.

La alerta se aplicó en los municipios de Brandeburgo de Kleinmachnow y Stahnsdorf. Anteriormente, la policía dijo que el área en alerta máxima incluía el borde sur de la capital.

Tras varias horas de búsqueda, el alcalde de Kleinmachnow, un municipio cercano a Berlín, dijo que no habían encontrado a la leona suelta ni había avistamientos, después de los primeros reportes.

"Después del primer avistamiento, asumimos que era real, que de hecho era un animal salvaje y, en consecuencia, iniciamos medidas de búsqueda inmediatas y medidas para proteger a la población. Estas medidas de búsqueda continúan hasta el momento”, explicó la portavoz de la policía, Kerstin Schroeder.

Una #leona anda suelta cerca de #Berlín #alemania #germany y las autoridades piden que la gente no salga de sus casas pic.twitter.com/5Qzu7pYQCk — Mundo Mark TT (@PqEsTT) July 20, 2023

¿De dónde salió el león que anda suelto en las calles de Alemania?

Las autoridades indicaron que en el área se encuentran varios lugares de donde pudo haber escapado la leona, ya que hay un zoológicos y circos, no obstante ninguno había notificado la desaparición de alguno de sus animales.

La policía cree que es una mascota que se escapó. La primera alerta la recibieron alrededor de la medianoche por dos personas que grabaron imágenes de teléfonos móviles de lo que parecía ser un jabalí y un león persiguiéndose. No se ha encontrado ningún cadáver de jabalí.

Un experto aconsejó a la ciudadanía que en caso de encontrarse con la leona suelta lo más recomendable es quedarse quieto, no mirarlo a los ojos y sobre todo no huir. También se debe evitar, si es posible, darle la espalda al animal.

"Simplemente quédate quieto y mira lo que está haciendo el animal, entonces el animal, incluso si te ha notado, se quedará quieto y mirará lo que estás haciendo, y con eso, el animal gana el control de la situación, puede decidir lo que hace , y luego generalmente desaparecerá en una dirección que no tiene nada que ver con su posición", explicó Heribert Hofer, experto en animales salvajes y jefe del instituto Leibniz para la investigación de los zoológicos y la vida silvestre.