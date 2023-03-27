Alemania semiparalizada por una huelga en el transporte

Trenes, aviones y redes de transporte público se quedaron parados el lunes en buena parte de Alemania en una jornada de huelga por salarios, por una huelga de dos de los sindicatos más importantes del país que buscan conseguir aumentos para sus miembros en busca de compensar el aumento de la inflación.

El personal de aeropuertos, puertos, ferrocarriles, autobuses y metro se retiró poco después de medianoche para realizar un paro de 24 horas.

La huelga una de las más grandes en décadas

El paro de 24 horas, uno de los más grandes en décadas, también afecta al transporte de mercancías en trenes y barcos, mientras que trabajadores de puertos y rutas navegables se sumaron a las huelgas.

También los servicios ferroviarios, casi todos los aeropuertos, vías fluviales, autopistas y transporte público local están afectados en siete de los 16 estados de Alemania. "Un conflicto social que no tiene repercusiones es un conflicto social inofensivo", afirmó Frank Werneke, presidente del sindicato Ver.di.

Los sindicatos apostaron a una "amplia movilización". Desde esta mañana, cerca de "30,000 trabajadores" del sector ferroviario entraron en huelga, según EVG. En todo el país, "el tráfico de los trenes de larga distancia fue suspendido, así como las líneas regionales", según la empresa Deutsche Bahn.

Cientos de vuelos cancelados en Alemania

En la mayoría de los aeropuertos de Alemania, entre ellos los principales Fráncfort y Múnich, se anularon los vuelos. En muchas grandes ciudades, los transportes públicos están muy perturbados. En Berlín, la red S Bahn -un conjunto de tranvías y metros- está bloqueada.

Muchos trabajadores que suelen emplear el transporte público optaron por desplazarse en auto, lo que causó atascos en carreteras, mientras los que podían hacerlo trabajaban desde casa.

Exigen aumento salarial de al menos 10 %

Los sindicatos reclaman una subida de al menos 10% en los salarios y han rechazado las ofertas de los empleadores de subir un 5% en dos etapas además de pagos puntuales.

Esta "Mega-Streik" (mega-huelga), como ha sido bautizada por los medios de Alemania, afecta un país donde los precios se dispararon desde hace más de un año, con una inflación que llegó a 8.7% en febrero.

La alta inflación registrada también en otras partes del mundo ha golpeado con dureza a muchos trabajadores, dijo Ulrich Silberbach, de la Federación de Servicio Civil.

"Hemos registrado descensos en los salarios reales y deben compensarse", dijo a la prensa en Berlín. Algunos miembros de su sindicato en ciudades grandes han tenido que solicitar ayudas estatales para pagar el alquiler, añadió.

Silberbach dijo esperar que los empleadores aumentarían su oferta en la próxima ronda de conversaciones, o los sindicatos tendría que valorar una huelga indefinida.

Su compañero Martin Burkert, del sindicato ferroviario EVG, lamentó que el sueldo de los trabajadores es apenas una fracción de lo que cobran algunos directivos.

Las demandas de los sindicatos son exageradas

Pero la operadora ferroviaria Deutsche Bahn dijo que las demandas de los sindicatos eran exageradas y advirtió que millones de pasajeros se verían afectados.

"Miles de empresas que normalmente envían o reciben sus productos por tren también sufrirán", indicó el vocero de Deutsche Bahn. "El medio ambiente y el clima también sufrirán al final. Las ganadoras de hoy son las empresas de petróleo".

Los pasajes de tren que no pudieran utilizarse el lunes seguirían siendo válidos y los viajeros debían revisar el sitio web de la empresa para tener información actualizada, apuntó.

Tres días de negociaciones

Se han programado tres días de negociaciones entre las dos partes. La ministra del Interior, Nancy Faeser, que representa al gobierno federal en las negociaciones, dijo que su bando participaría en las conversaciones de forma "dura, pero también justa y constructiva".