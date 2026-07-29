Alerta aérea: Suspenden todos los vuelos de aerolínea tras grave falla informática

Una falla en el sistema informático paralizó por completo todos los vuelos de una aerolínea en Estados Unidos, pues de acuerdo a información oficial, se afectó la conectividad de varios de sus sistemas internos.

Durante la noche de este martes 28 de julio, se confirmó que los aviones de American Airlines no pudieron despegar, a solicitud de la propia empresa, para reparar su problema técnico.

¿Qué provocó la falla informática de American Airlines?

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles acerca de la falla que provocó retrasos en los vuelos de la aerolínea, sin embargo, compartieron un comunicado en sus redes sociales para anunciar que todos los sistemas ya están funcionando adecuadamente y pedir disculpas a todos sus clientes.

“El martes por la noche, un problema técnico afectó brevemente la conectividad de algunos de nuestros sistemas. Los sistemas ya están funcionando de nuevo y los vuelos se están reanudando. Paralizamos temporalmente las operaciones mientras nuestros equipos trabajaban para resolver el problema. Pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias ocasionadas”, dijo la empresa en su cuenta de X.

A technology issue briefly impacted connectivity for some of our systems on Tuesday evening. Systems are coming back online now and flights are departing again. We put a temporary ground stop in place while our teams worked to resolve the issue. We apologize to our customers for… — americanair (@AmericanAir) July 28, 2026

Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un paro en tierra en todo el territorio de Estados Unidos tras la solicitud de la propia American Airlines, el cual fue levantado en la noche del propio martes 28 de julio.

¿Falla de American Airlines tuvo consecuencias en México?

Es muy común que cuando una aerolínea de esta magnitud presenta fallas, sobre todo en Estados Unidos, afecte directamente las operaciones de algunos aeropuertos en México.

Sin embargo, en esta ocasión no se reportaron contratiempos en nuestro país más allá de retrasos en la mayoría de los vuelos de American Airlines a territorio nacional, específicamente a la Ciudad de México.

American Airlines ofrece vuelos directos y con conexión hacia México desde los principales centros de operaciones en Estados Unidos como Dallas, Miami y Phoenix, con destinos en la Ciudad de México, Guadalajara, Cancún y Cabo San Lucas.

