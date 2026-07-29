Terremoto en Kumamoto: Por qué esta región de Japón registra frecuentes sismos y actividad volcánica

El reciente terremoto en Kumamoto, Japón, volvió a poner la atención sobre una de las regiones con mayor actividad geológica del país. Ubicada dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. Conoce cuáles son las características naturales que hacen de esta zona una de las más activas del planeta.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una gran franaja que rodea el océano Pacífico y concentra aproximadamente el 75% de los volcanes activos del mundo y la mayoría de los terremotos registrados a nivel global.

Esta intensa actividad ocurre porque en la zona convergen varias placas tectónicas que se desplazan constantemente, liberando energía en forma de sismos y favoreciendo el surgimiento de volcanes.

♬ original sound - CNN en Español @cnnee Un potente sismo de magnitud 7,1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón. El sismo dejó al menos 50 heridos, vías destruidas y a miles de familias sin servicio eléctrico. La primera ministra de #Japón , Sanae Takaichi, confirmó que los equipos de emergencia continúan sobre el terreno evaluando la magnitud real de los daños y el número de afectados. #cnnenespañol

Japón se encuentra sobre la interacicón de varias placas tectónicas, entre ellas la del Pacífico, la Filipina, la Euroasiática y la de Norteamérica, razón por la que experimenta una elevada actividad sísmica y volcánica.

Kumamoto, una región marcada por la actividad sísmica

La perfectura de Kumamoto, ubicada en la Isla de Kyushu, ha sido escenario de varios eventos sísmicos debido a su contexto geológico. La Agencia Meteorológica de Japón mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica y volcánica para emitir información y alertas cuando son necesarias.

Además de los movimeintos de las placas tectónicas, la región alberga diferentes fallas geológicas activas, lo que alimenta los terremotos de distintas magnitudes. Se dice que puede registrar sismos cada 5 minutos.

Monte Aso, uno de los volcanes más activos de Japón

Kumamoto también es el hogar del Monte Aso, un volcan reconocido por tener una de las calderas volcánicas más grandes del mundo.

El volcán permanece activo y es monitoreado de manera constante por las autoridades japonesas debido a la posibilidad de emisiones de cenizas, gases y otros fenómemos asociados con su actividad.

La actividad del Monte Aso forma parte de la dinámica natural de la región y está relacionada co los procesos tectónicos que originan los terremotos.