La pequeña localidad que alberga a la Virgen María de 55 metros de altura, con una terraza panorámica a la que se podrá acceder tras su bendición

La Virgen María más grande de Europa está a punto de ser inaugurada el 15 de agosto de 2026 y será una de las construcciones religiosas más icónicas, después del Cristo del Corcovado en Brasil.

Se trata de la Virgen de la Misericordia de la localidad de Konotopie, cerca de Torún, en Polonia, la cual tendrá 55.6 metros de altura. No obstante, no será la figura mariana más grande del planeta, ya que dicho honor le corresponde a la estatua conocida como Madre de toda Asia-Torre de la Paz, ubicada en Filipinas, la cual supera los 98 metros de altura, contándola desde la base. En tanto que el Cristo Redentor de Río de Janeiro tiene 38.5 metros de altura, contando su pedestal.

¿Cómo es el interior del monumento y qué atractivos ofrecerá a los visitantes?

En el interior de la Virgen de la Misericordia habrá un elevador que permitirá que los visitantes accedan a una terraza panorámica, donde los turistas podrán apreciar el paisaje de los alrededores.

El proyecto empleó unos 2 mil 500 metros cúbicos de concreto y contempla estacionamiento, áreas verdes y dependencias técnicas en los alrededores. Los promotores esperan que esa infraestructura facilite la llegada de fieles y de quienes viajan motivados por el interés arquitectónico.

La obra, diseñada por el escultor Adam Jakub Matejkowski, comenzó en 2025. Los responsables del proyecto colocaron simbólicamente el acta fundacional el 12 de marzo de 2025 y desde entonces avanzan los acabados.

Quién financia la construcción de la Virgen de la Misericordia

El promotor principal del monumento es el empresario Roman Karkosik, quien financia la obra como un voto personal de agradecimiento junto a su esposa Grażyna. En relación con la repercusión pública, el semanario Wprost valoró la fortuna de Karkosik en mil 510 millones de zlotis, casi 7 mil millones de pesos mexicanos, en 2026.

La estructura ya atrae visitantes y conductores que se detienen junto a la carretera nacional número diez para fotografiarla y compartir imágenes en redes sociales.

Fecha oficial de inauguración y programa de la consagración

La consagración oficial comenzará a las 12:00 del 15 de agosto con una misa presidida por el obispo Krzysztof Wętkowski. Los organizadores esperan que la ceremonia marque el inicio de un flujo estable de peregrinaciones hacia el santuario de la Virgen Dolorosa y la nueva estatua, que complementa el mapa de grandes monumentos religiosos en Polonia.