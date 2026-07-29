Aún hay personas atrapadas: Aumenta cifra de muertos por terremoto de 7.1 en Japón

Sigue en aumento el número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió Japón la mañana de este martes 28 de julio.

Es la primera ocasión en que se registra ese nivel de intensidad desde el sismo que afectó la península de Noto en 2024, un desastre que dejó alrededor de 400 personas fallecidas y provocó graves daños materiales.

Además, el propio gobierno de Japón reveló que, entre los escombros, aún hay personas con vida que esperan ser localizadas y rescatadas por los equipos de emergencia que trabajan en la zona del desastre natural.

Aumenta cifra de muertos en Japón tras terremoto

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, habló ante los medios de comunicación para informar la cantidad de muertos, heridos y damnificados por el terremoto.

Terremoto en #Kumamoto, #Japón, deja severa destrucción y personas atrapadas



Un potente sismo de magnitud 7.1 a solo 10 km de profundidad provocó víctimas mortales, más de 100 heridos y decenas de desaparecidos en la prefectura de Kumamoto.



El evento causó el colapso de un… pic.twitter.com/MEAorUflkp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

"Aún hay personas a la espera de ser rescatadas, por lo que nos enfrentamos a una verdadera carrera contra el tiempo", dijo.

Reveló que la cifra de personas fallecidas ascendió a 13, mientras que siete personas permanecen gravemente heridas, 29 sufrieron lesiones leves y 9 mil 186 fueron evacuadas de la zona.

Equipos de emergencia buscan entre los escombros

La jefa del gobierno japonés advirtió que aún hay personas que esperan ser rescatadas, por lo que calificó la situación como una carrera contra el tiempo.

Takaichi explicó que, desde el momento en que ocurrió el movimiento telúrico, activó los protocolos de respuesta para evaluar el alcance de los daños.

Ante las altas temperaturas que se presentan en la región, la primera ministra pidió tanto a la población como al personal de rescate extremar precauciones para evitar golpes de calor durante las labores de auxilio.

Miles de japoneses afectados por el terremoto

Además de las pérdidas humanas, el terremoto de Japón provocó el colapso de diversos edificios, incendios y daños en la infraestructura vial, lo que ha dificultado el acceso a algunas zonas.

También se registraron interrupciones en el suministro de electricidad y agua, afectando a miles de habitantes de zonas cercanas al epicentro del sismo.

