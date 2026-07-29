“Orgullo francés": Emmanuel Macron se pronuncia tras la muerte del DJ Kavinsky

Emmanuel Macron, presidente de Francia, se pronunció tras la muerte del DJ Kavinsky quien fue encontrado sin vida el 28 de julio de 2026. El artista de la música electrónica tenía 50 años de edad.

Reacciones oficiales de Emmanuel Macron y el gobierno francés tras el fallecimiento de Kavinsky

En sus redes sociales, el mandatario galo compartió un dibujo del Disc Jockey, acompañado de la frase “Kavinsky, orgullo francés para siempre”.

El fallecimiento del artista de la música electrónica impactó a la sociedad francesa. “Con la repentina partida de Kavinsky, Francia pierde una de sus voces más singulares”, aseguró Catherine Pérgard, ministra de Cultura francesa, en una publicación en su perfil oficial de X.

Avec la disparition soudaine de Kavinsky, la France perd l’une de ses voix les plus singulières. Du film Drive aux JO de Paris, le monde entier avait vibré sur « Nightcall ». À la fois dansante et nostalgique, sa musique continuera de traverser les générations et les frontières. pic.twitter.com/jnwzU1bL6o — Catherine Pégard (@catherinepegard) July 29, 2026

Quién era el DJ Kavinsky y su legado en la música electrónica

Vincent Belorgey, nombre verdadero del DJ Kavinsky, fue encontrado muerto en el interior de su residencia en París el martes 28 de julio. Es conocido por el tema “Nightcall” en 2010, usado en los créditos de entrada de la película Drive (2011), protagonizada por Ryan Gosling.

Kavinsky comenzó su carrera musical a inicios de los años 2000 y lanzó su primer EP llamado “Teddy Boy” en el año 2006. Incluso fue telonero del grupo francés Daft Punk en su gira de 2007.

En los Juegos Olímpicos de París 2024 pudo participar en la ceremonia de clausura del evento.

