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Detienen al subdirector de la policía de Xalatlaco, Edomex, tras golpear a su esposa; difunden video de la agresión en redes sociales

En el video se puede ver como Edgar “N” golpea en múltiples ocasiones a su esposa, jalándola del cabello y pateándola en distintas partes del cuerpo.

Violencia en Edomex: Detienen al subdirector de la policía en Xalatlaco tras golpear a su esposa; la agresión quedó en video
Detienen al subdirector de la policía en Xalatlaco tras golpear a su esposa|FISCALÍA EDOMEX

Escrito por: Fernanda Benítez

En la mañana de este miércoles 29 de abril 2026, se reportó la detención de Edgar "N", identificado como el subdirector de la policía municipal de Xalatlaco, en el Estado de México, acusado de presuntamente golpear a su esposa.

La detención del subdirector de la policía de Xalatlaco, ocurrió en las primeras horas de este miércoles en el municipio de Almoloya Del Río, en un operativo de la Secretaría de Seguridad del Edomex.

Así fue la violencia del mando policial contra su esposa en el Edomex

Los violentos hechos quedaron capturados en un video que fue difundido en redes sociales y algunos medios de comunicación, causando la indignación de miles de mexicanos.

En el video se puede ver como Edgar "N" golpea a una mujer, presuntamente su esposa, en múltiples ocasiones. Las imágenes muestran cómo el mando policial sale al patio de una casa, persiguiendo a una mujer que trata de salir del lugar.

Al alcanzarla, la toma del cabello y la tira al suelo, para posteriormente patearla en distintas partes de su cuerpo, mientras la mujer se queja del dolor.

No conforme, Edgar "N" vuelve a tomar a su esposa del cabello para arrastrarla y jalonearla por el patio. En otras imágenes, se puede ver como este hombre golpea a la mujer con ayuda de un palo de madera o metal en múltiples ocasiones, mientras ella pide auxilio.

Edgar "N" es separado de su cargo tras agredir a su esposa

Tras la difusión del video de la agresión, el presidente del municipio de Xalatlaco, Abel Flores Guzmán, confirmó la separación inmediata del cargo de Edgar "N", quien se desempeñaba como el subdirector de la policía municipal.

"El día 21, se determinó la separación del cargo de este compañero que trabaja en la corporación se de seguridad pública", aclaró el presidente municipal.

Ciudadanos exigen justicia tras la difusión del video de Edgar "N"

Al identificar que se trataba de Edgar "N", el subdirector de la policía municipal de Xalatlaco, Estado de México (Edomex), ciudadanos exigieron una investigación y sanciones por los violentos hechos en contra de su esposa.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de marzo de este mismo año; sin embargo, no fue hasta finales del mes de abril, que la imágenes salieron a la luz y se difundieron en redes sociales.

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