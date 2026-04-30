Niño pierde la vida tras caer de un edificio mientras su madre estaba en un bar de Puebla; está detenida

El pequeño Edrick Sahid, de apenas 5 años, murió tras caer de la ventana de un tercer piso en la ciudad de Puebla. Esto luego de que presuntamente se encontraba solo en casa; por ahora la madre del menor está detenida por homicidio en grado de parentesco, ya que la mujer se encontraba en un bar cuando ocurrió el accidente.

¿Qué pasó con el niño que cayó desde un edificio en Puebla?

De acuerdo con testimonios de vecinos de la Junta Auxiliar de La Libertad, durante la madrugada comenzaron a escuchar a un niño gritando desesperadamente. “¡Mamá, mamá!”, se escuchaba una y otra vez desde uno de los departamentos.

Minutos después, alrededor de las 03:07 de la mañana, se oyó un golpe fuerte. Nadie imaginó en ese momento lo que realmente había ocurrido. Todo apunta a que el menor intentó asomarse por la ventana, presuntamente buscando a su madre, y cayó al vacío desde varios pisos de altura.

😡 Un niño de 5 años murió tras caer de un tercer piso en La Libertad, #Puebla… estuvo solo mientras su madre salió en estado de ebriedad.



El pequeño despertó, no encontró a nadie y terminó cayendo. Fue hallado tiempo después, gravemente herido… nadie lo auxilió a tiempo. pic.twitter.com/adSkFdyHHl — Jimena Mora * (@JimePmora) April 25, 2026

¿Cómo encontraron al pequeño Edrick Sahid?

Fue hasta las 04:30 de la mañana cuando un vecino, al salir rumbo a su trabajo, encontró al niño tirado sobre el pavimento. Estaba gravemente herido, con sangre y aún con signos vitales.

De inmediato se pidió ayuda. Paramédicos llegaron al lugar y le brindaron atención de emergencia, ya que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y lesiones en la médula espinal. Sin embargo, mientras era preparado para ser trasladado a un hospital, el pequeño sufrió un paro cardiorrespiratorio. Pese a los intentos por reanimarlo, murió minutos después.

¿Dónde estaba la madre del menor que murió en Puebla?

Uno de los puntos que más ha causado molestia es lo que ocurrió con la madre del niño, Jairy Yazbek "N". Según reportes, la mujer no estaba en el domicilio cuando ocurrieron los hechos. Más tarde, al ser localizada, habría reconocido ante las autoridades que salió durante la madrugada y que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad tras ir a un bar, dejando al menor completamente solo durante varias horas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que la mujer, de 26 años, fue detenida tras una orden de aprehensión. De acuerdo con la investigación, el niño quedó en estado de abandono, lo que derivó en el accidente que terminó con su vida.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jairy Yazbek N., de 26 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en razón de parentesco, en agravio de un menor de edad en la colonia La Libertad, ciudad de… pic.twitter.com/lpLXR9kiqN — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) April 29, 2026

Por estos hechos, enfrenta el delito de homicidio en razón de parentesco, una acusación grave que podría llevarla a prisión por varios años, dependiendo de lo que determine el juez.

La detención se realizó en inmediaciones de la Unidad Habitacional Damizar y ya fue puesta a disposición de un juez de control, quien definirá su situación legal.

La muerte de Edrick Sahid no solo ha dejado dolor, sino también enojo entre vecinos y usuarios en redes sociales, quienes cuestionan cómo un menor pudo quedarse solo durante la madrugada.

