Noche de terror en Guadalajara: incendio en bodega, balacera y un electrocutado sacuden a la Zona Metropolitana

Una jornada marcada por el caos y la movilización de cuerpos de emergencia se vivió en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde un incendio en una bodega, un hombre electrocutado y un ataque armado encendieron las alertas de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

¿Qué pasó con el incendio en bodega de Zapopan?

Un fuerte incendio en una bodega movilizó a bomberos y policías en el municipio de Zapopan. El siniestro se registró en el cruce de las calles Santa Anita y San Luis, en la colonia Campanario.

De acuerdo con reportes oficiales, la bodega, que era utilizada para almacenar productos plásticos para fiestas, quedó completamente envuelta en llamas. Las labores de control se complicaron debido a que las unidades no podían ingresar directamente al punto, por lo que los bomberos desplegaron mangueras a larga distancia.

Después de varios minutos de intensa labor, el fuego fue controlado. No se reportaron personas lesionadas, aunque autoridades revisan posibles daños estructurales en viviendas cercanas.

Hombre muere electrocutado en Tlajomulco; así ocurrió

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, un hombre de aproximadamente 50 años murió después de recibir una descarga eléctrica. El incidente ocurrió en el fraccionamiento Paseos del Valle, donde paramédicos encontraron a la víctima inconsciente dentro de su vivienda. Según los primeros reportes, el hombre realizaba la instalación de una regadera eléctrica cuando ocurrió el accidente.

Elementos de emergencia intentaron reanimarlo, pero ya no contaba con signos vitales. El caso quedó en manos del Ministerio Público y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para las investigaciones correspondientes.

¿Qué se sabe del ataque armado en Guadalajara?

La violencia se hizo presente en la colonia Echeverría, en Guadalajara, donde un hombre fue herido de bala en el abdomen tras un ataque armado. De acuerdo con las autoridades locales, al menos cinco sujetos armados irrumpieron en una vivienda, amagaron al propietario, dedicado a la venta de frutas y verduras, y robaron una caja fuerte.

Durante la huida, los agresores dispararon en múltiples ocasiones, hiriendo a un vecino que intentó intervenir. En el lugar se localizaron más de siete casquillos percutidos. La víctima fue trasladada a un hospital de tercer nivel, mientras que la Fiscalía del Estado de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación y analiza cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.

La suma de estos hechos refleja un escenario complejo en la ciudad; ¿son casos aislados o parte de un problema mayor de seguridad en la región?

