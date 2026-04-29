“Carecen de veracidad y fundamento”: Rubén Rocha Moya responde a las acusaciones de EU sobre vínculos con Cártel de Sinaloa

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa rompió el silencio tras las acusaciones por narcotráfico por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, calificando las imputaciones como una "estrategia perversa".

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el Gobierno de Estados Unidos presentó formalmente algunas solicitudes de extradición de "diversas personas", entre ellas Rubén Rocha Moya.

Esto dijo Rubén Rocha Moya tras ser acusado de narcotráfico por EU

A través de X, antes Twitter, Rubén Rocha negó cualquier fundamento legal de los cargos, asegurando que carecen de veracidad y fundamentos. Aseguró que esto se demostrara con toda contundencia en el momento oportuno.

El gobernador de Sinaloa recalcó que sus acusaciones por narcotráfico no solo eran un ataque a su persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, asegurando que su defensa será irrefutable ante las autoridades estadounidenses.

"Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa", declaró el funcionario en redes sociales.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

Rubén Rocha Moya y otros funcionarios son acusados por narcotráfico

Además del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, otros funcionarios también fueron acusados por narcotráfico por el Gobierno de Estados Unidos, pero ¿quiénes son?



Enrique Inzunza Cázarez - Senador de Morena por Sinaloa)

- Senador de Morena por Sinaloa) Enrique Díaz Vega - Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa

- Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa Dámaso Castro Zaavedra - Vicefiscal General de Sinaloa)

- Vicefiscal General de Sinaloa) Gerardo Mérida Sánchez - Exsecretario de Seguridad de Sinaloa)

- Exsecretario de Seguridad de Sinaloa) Juan de Dios Gámez Mendívil - Presidente municipal de Culiacán)

- Presidente municipal de Culiacán) Juan Valenzuela Millán - Comandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado también por el secuestro y muerte de una fuente de la DEA

- Comandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado también por el secuestro y muerte de una fuente de la DEA Marco Antonio Almanza Avilés - Exjefe de la Policía de Investigación

- Exjefe de la Policía de Investigación Alberto Jorge Contreras Núñez - Exjefe de la Policía de Investigación

- Exjefe de la Policía de Investigación José Antonio Dionisio Hipólito - Exsubdirector de la Policía Estatal

Entre las acusaciones están la conspiración para la importación de drogas como el fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, entre otros delitos relacionados con armas de fuego.

¿Podrían detener en México al gobernador de Sinaloa por cargos en EU?

La Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos presentó formalmente las solicitudes de extradición de "diversas personas", entre ellas Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa.

Por su parte, la dependencia mexicana determinó que la documentación enviada por la Embajada estadounidense no presenta, hasta el momento, los elementos de prueba necesarios para acreditar la responsabilidad de los señalados ni para ejecutar las detenciones provisionales solicitadas.