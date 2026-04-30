Ayúdalos a regresar a casa: Buscan a 2 niños de 5 y 10 años desaparecidos

La desaparición de un menor de edad exige una respuesta inmediata y coordinada de toda la sociedad. En México, las autoridades han emitido Alerta Amber para localizar a dos niños en distintos puntos del país. En ambos casos, se considera que su integridad se encuentra en riesgo inminente. Cualquier dato que ayude a su paradero debe ser reportado al teléfono 55 5346 2516.

Aaleya Daelyn Montes Rodríguez

La niña Aaleya Daelyn fue vista por última vez el 18 de diciembre de 2025 en Ciudad Tampico, Tamaulipas. Con 10 años de edad, Aaleya es de nacionalidad mexicana y se caracteriza por tener el cabello ondulado negro y una estatura de 1.40 m.

Como rasgos distintivos que pueden ayudar a su identificación, la cédula destaca que posee orejas grandes con el lóbulo separado.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización de la niña AALEYA DAELYN MONTES RODRÍGUEZ, de 10 años de edad. pic.twitter.com/hwhItINkpN — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) April 21, 2026

Desde la fecha de su desaparición, no se ha tenido noticia de su ubicación, por lo que la búsqueda se mantiene intensamente activa en la región norte del país.

John Peter Fabrice Allouche Oehlenschlager

En el centro del país, se busca a John Peter, un pequeño de 5 años de nacionalidad francesa que desapareció en Tepoztlán, Morelos, el pasado 17 de abril de 2026. John es de complexión delgada, pesa 20 kg y mide 1.19 m.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización del niño JOHN PETER FABRICE ALLOUCHE OEHLENSCHLAGER, de 5 años de edad. pic.twitter.com/j5TmmdUHtM — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) April 25, 2026

Su cabello es lacio y de color castaño obscuro. Una seña particular fundamental para reconocerlo es un pequeño punto azul ubicado debajo de su párpado inferior izquierdo. Debido a su corta edad, la urgencia de su localización es máxima para garantizar su seguridad y retorno a casa.

¿Cómo opera la Alerta Amber en México?

La Alerta Amber es un sistema de difusión masiva que ayuda a encontrar a menores de 18 años desaparecidos. No es simplemente un reporte; es una herramienta de respuesta rápida que se activa cuando existe información suficiente del menor y un peligro real de que pueda sufrir un daño grave.

Funciona mediante la distribución inmediata de fichas con fotografía y datos generales en medios de comunicación, redes sociales, terminales de transporte y autoridades migratorias, convirtiendo a la población civil en colaboradores activos de la justicia.

Guía de seguridad para padres y madres de familia para prevenir situaciones de riesgo

Para prevenir situaciones de riesgo y proteger a los hijos, se recomiendan las siguientes acciones: