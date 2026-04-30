¿Quién es “Juanito” Valenzuela Millán, comandante acusado de secuestrar a un informante de la DEA?

Ante los recientes señalamientos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Mocha, junto con otros funcionarios por presuntos vínculos con "Los Chapitos", ha surgido el nombre de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.

Un excomandante de alto nivel dentro de la Policía Municipal de Culiacán, quien es investigado por autoridades de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, secuestro y asesinato de un agente de la DEA.

¿Quién es Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”?

Con base en el informe del Departamento de Justicia en Nueva York, “Juanito” enfrenta cargos por colaborar con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, así como por posesión de armas de alto poder.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el exmando policial operaba directamente para el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”. Organización a la que ayudó para el secuestro y muerte de un agente de la DEA.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no solo brindaba protección, sino que utilizaba su posición dentro de la corporación para facilitar las operaciones del grupo criminal, entre ellas ocultar el paso de cargamentos de droga.

@aztecanoticias "Narcopolítico". Señalamientos contra Rubén Rocha Moya :rotating_light: El gobierno de Estados Unidos lo acusa de presuntos vínculos con el narcotráfico y de colaborar con el Cártel de Sinaloa. La acusación también alcanza a personas cercanas a su entorno. El caso abre el debate sobre las responsabilidades políticas y las posibles consecuencias dentro de Morena. #Voces con @Alejandro Villalvazo ♬ sonido original - Azteca Noticias

¡Aceptaba presuntamente sobornos! Así trabajaba para "Los Chapitos"

En el comunicado se detalla que "Juanito" obtenía pagos mensuales provenientes de la facción liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Se estima que los sobornos llegaban hasta los 718 mil pesos mensuales, dinero que, según las autoridades, era distribuido entre mandos y más de 40 policías bajo su control.

A estos delitos se suma que el excomandante habría participado en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar. Ambas personas fueron posteriormente torturadas y asesinadas.

Así fue el secuestro y asesinato de informante de la DEA

El secuestro de esta fuente ocurrió en octubre de 2023, cuando "Juanito" habría sospechado de Alexander Meza León por su cooperación con la agencia antidrogas.

Tras sus sospechas, habría entregado a Meza León a sicarios del Cártel de Sinaloa, quienes a bordo de una patrulla lo interceptaron para después torturarlo, junto a su familia, incluyendo un niño de 13 años.

Por este delito, Juan Valenzuela Millán podría alcanzar cadena perpetua en los Estados Unidos, siempre y cuando las autoridades mexicanas acepten extraditarlo.