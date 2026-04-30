Aulas sin techo y niños enfermos: escuela primaria se cae a pedazos en Veracruz

Aulas sin techo, niños con enfermedades respiratorias, son parte de las problemáticas que obligaron a padres de familia de la escuela primaria “Alfonso Arroyo” a alzar la voz en Veracruz.

Los padres denuncian que los daños estructurales causados por un evento de “Norte” han hecho que los estudiantes tengan que turnarse para tomar clases; incluso mencionan que estos daños han puesto en riesgo a los alumnos.

Padres protestan por aulas dañadas en primaria de Veracruz

Ante la falta de atención del gobierno de Rocío Nahle García, padres del colegio ubicado en la colonia Vías Férreas en la ciudad de Veracruz se manifestaron a fin de exigir la construcción de aulas dignas para los niños.

Lo anterior, luego de que el 16 de marzo, un “Norte” arrasara con las tejas del techo, haciendo que en algunas aulas estén a nada de desprenderse.

“Las cuatro aulas que tenemos en la parte de atrás ya no sirven; están a punto de colapsar. Están pandeados y están filtrando agua. Es importante que esta situación llegue a los espacios educativos”, narró Guadalupe Reyes, madre de familia.

Los padres argumentan que los directivos han hecho su trabajo al enviar la documentación, pero las dependencias en Xalapa desconocen todo lo que está pasando en la escuela.

Niños presentan alergias por condiciones en salones

Otro de los principales problemas son las cuestiones. de salud. Padres reportaron que varios niños han presentado alergias, tos y comezón, presuntamente por la exposición a materiales dañados como fibra de vidrio.

Inicialmente, creyeron que los síntomas estaban relacionados con cambios de clima, pero después detectaron que podrían estar ligados al estado en que se encuentran las aulas.

Por ello, y como una medida preventiva, los salones fueron delimitados y ahora los seis grados tienen que turnarse para tomar clases.

“Estamos preocupados porque ya tenemos casi mes y medio sin clases y los niños nada más toman de 1 a 2 veces por semana”, narró preocupada Miriam Facundo Bazán, madre de familia.

Mandan contundente mensaje a la gobernadora de Veracruz

Ante la precaria situación, los padres hicieron un llamado directo a la gobernadora Rocío Nahle García y a la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz para que intervengan y garanticen espacios seguros.

Piden la construcción de nuevas aulas que no representen un riesgo para estudiantes y maestros, así como atención inmediata al plantel.

