¡El frío congela a la CDMX! Seis alcaldías en alerta por temperaturas extremas este 12 de noviembre

¡Cuidado con el frío en CDMX! La capital se alista para una mañana de bufandas, café caliente y aliento visible en el aire. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió alerta amarilla por frío para este miércoles 12 de noviembre, ya que el termómetro descenderá hasta 4 °C en varias zonas del sur y poniente de la capital.

Aunque el invierno aún no llega oficialmente, el clima decidió adelantarse y recordarle a los chilangos que el famoso “ya se siente el frío” no era solo frase de sobremesa.

¿Por qué hace tanto frío en la CDMX?

La respuesta está en el frente frío número 13, que viaja acompañado de una masa de aire ártico. Este sistema afecta principalmente al norte y noreste del país, pero sus efectos se extienden hasta el centro del territorio.

En combinación con los vientos y la altitud de la capital (más de 2,200 metros sobre el nivel del mar), se genera un descenso de temperatura que congela las madrugadas y pinta de escarcha los parabrisas.

Alcaldías en alerta amarilla por bajas temperaturas este 12 de noviembre

La SGIRPC informó que seis de las 16 alcaldías capitalinas estarán bajo alerta amarilla, principalmente en las zonas montañosas y con vegetación abundante. Estas son:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

En estas demarcaciones se esperan temperaturas mínimas entre 4 y 6 °C, y en zonas altas, incluso un poco menos.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 12/11/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/X60SKB5IcB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 11, 2025

Recomendaciones para sobrevivir al frío sin sufrirlo este 12 de noviembre

Protección Civil emitió una serie de medidas para evitar enfermedades respiratorias o accidentes domésticos:



Abrígate bien, cubriendo nariz y boca.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Consume frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Hidrátate, aunque no tengas sed.

Cuida especialmente a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Si usas calentadores o chimeneas, mantén una buena ventilación.

Y sí: las mascotas también sienten frío. Si duermen afuera, procura que tengan un refugio elevado, seco y con cobijas. No les cortes el pelo en exceso y protégeles las patitas.

El Servicio Meteorológico Nacional ya había anticipado que noviembre sería un mes con más frentes fríos de lo habitual, y parece que el pronóstico se cumple.