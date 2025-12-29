¿Más días festivos en 2026? Calendario completo de feriados, puentes y fechas de descanso en México

México prepara un 2026 lleno de oportunidades para recargar energías con su calendario oficial de días festivos. La Secretaría de Educación Pública (SEP) publica cada año las fechas clave que combinan historia, religión y descanso laboral.

Este año destaca por puentes estratégicos que extienden fines de semana y vacaciones escolares. Planea tus viajes y actividades con esta guía completa: conoce las fechas exactas, los puentes confirmados y cómo afectan escuelas y oficinas.

¿Cuántos puentes habrá por feriados en 2026?

Los puentes de 2026 genera varios fines de semana largos gracias a la coincidencia de feriados con viernes o lunes. El primero llega el 5 de febrero, Día de la Constitución, que es recorrido al lunes y crea un puente del 2 al 5 de febrero con el fin de semana previo. Sigue el 16 de marzo, Natalicio de Benito Juárez, también lunes, para un descanso del 13 al 16 de marzo.

En septiembre, el 16 de septiembre, Día de la Independencia, cae en miércoles. En noviembre, el Día de Muertos (2 de noviembre, domingo) no genera puente extra, pero el 20 de noviembre (Revolución) en viernes es recorrido al lunes 16 de noviembre.

Días sin clases en el calendario oficial SEP

La SEP define un ciclo escolar 2025-2026 con 190 días efectivos y vacaciones integradas a feriados nacionales. Los alumnos disfrutan 18 días sin clases por puentes y festivos. Inicia con vacaciones de invierno del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 (vacaciones oficiales).

Sigue el puente de febrero (2-5), marzo (13-16) y septiembre (11-15), más el de noviembre (20-23). Las vacaciones de Semana Santa caen del 30 de marzo al 10 de abril, y las de verano del 16 de julio hasta agosto. Vale la pena revisar constantemente el calendario oficial en sep.gob.mx para ajustes por desastres naturales o elecciones. ¿Listo para 2026? Marca tu agenda y aprovecha estos días.

