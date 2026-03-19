Desaparecen dos pequeñitos en Yucatán: Ana Victoria y Bernardo; se activa la Alerta Amber

La tranquilidad de las familias yucatecas se ha visto sacudida en las últimas horas tras la emisión oficial de la Alerta Amber. Se trata de Ana Victoria Cholula Ruiz, de 8 años, y Bernardo Sánchez Cervera, de 6 años, quienes desaparecieron en eventos distintos en Kanasín y Mérida.

Las autoridades estatales han solicitado el apoyo masivo de la ciudadanía, pues en ambos casos se teme que los menores puedan ser víctimas de algún delito.

Ana Victoria Cholula Ruiz

El caso de Ana Victoria: Desaparecida en KanasínAna Victoria fue vista por última vez el pasado 17 de marzo de 2026. Según el reporte AAYUC43/2026, la pequeña se encontraba en el Residencial Amaneceres, en la ciudad de Kanasín, acompañada de su padre, Jorge Américo Cholula Blanco. Desde ese momento, no se ha tenido ninguna noticia sobre su paradero.

#AAYUC Informa de la ACTIVACIÓN de una ALERTA AMBER Estatal solicitando de su amable apoyo para la búsqueda y localización de la menor ANA VICTORIA CHOLULA RUIZ de 08 años de edad, en el Estado de Yucatán. @fgeyucatan pic.twitter.com/0f21yvZyIO — Alerta Amber (@AAMBER_yucatan) March 18, 2026

Ana es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.30 metros y pesa unos 30 kilos. Como seña particular que podría facilitar su identificación, tiene una mancha de nacimiento que va desde el lóbulo de la oreja derecha hasta la parte inferior de la misma, además de tener ojos rasgados. Al momento de su desaparición, vestía una blusa y un short de tela, ambos en color rosa, con chanclas blancas con detalles rosados.

Bernardo Sánchez Cervera

El caso de Bernardo: Visto por última vez en la Colonia MayaPor otro lado, la Alerta AAYUC44/2026 detalla la búsqueda de Bernardo Sánchez Cervera. El menor de 6 años desapareció el 13 de marzo de 2026 en la Colonia Maya de la capital yucateca. Bernardo estaba en compañía de su abuela paterna, Concepción Colín Antúnez, cuando se le perdió el rastro.

#AAYUC Informa de la ACTIVACIÓN de una ALERTA AMBER Estatal solicitando de su amable apoyo para la búsqueda y localización del menor BERNARDO SÁNCHEZ CERVERA de 06 años de edad, en el Estado de Yucatán. @fgeyucatan pic.twitter.com/aHxzy6XxkY — Alerta Amber (@AAMBER_yucatan) March 19, 2026

Bernardo es un niño de cabello castaño oscuro y ojos café. Es fácil de identificar por varias señas: tiene una mancha de nacimiento en el lado derecho de la frente, cicatrices en ambas cejas y un hoyuelo debajo del ojo derecho.

Además, le faltan los dientes incisivos superiores centrales y el incisivo inferior lateral derecho. Su vestimenta es muy característica: llevaba una playera blanca de manga larga con el logo de la NASA, pantalones de mezclilla azul oscuro y tenis blancos con personajes del videojuego Minecraft.

¿Qué es la Alerta Amber y por qué es vital actuar rápido?

Muchos escuchamos el término, pero pocos saben que la Alerta Amber es un sistema de notificación de emergencia que hoy salva vidas. Funciona como una red de difusión masiva que involucra a autoridades, medios de comunicación y ciudadanos.

Cuando un menor desaparece y se considera que está en riesgo inminente, se activan estos protocolos para que la foto y los datos del niño lleguen a cada rincón del estado en cuestión de minutos.

La clave aquí es el tiempo: las primeras horas son fundamentales. No se trata solo de un papel pegado en una pared; es un llamado a que todos seamos "ojos" en la calle. Si ves a alguien con estas características en un parque, un transporte público o un centro comercial, tu reporte puede ser la pieza que falta para que vuelvan a casa.

¿Cómo ayudar a regresar a un menor a casa?

Si tienes cualquier información que ayude a localizar a Ana Victoria o a Bernardo, no dudes en comunicarte a los números oficiales:

800 00 26 23 7

9999 303288 (Directo)

9999 303250 Ext. 41164

La seguridad de los niños es una responsabilidad compartida. Comparte estas fichas y mantente alerta.

