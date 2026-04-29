Dos adolescentes y una niña desaparecidas en Puebla, se trata de Karla, Beth y Camila, quienes han pasado de las listas escolares a los boletines de emergencia. Ya se emitió la Alerta Amber para encontrarlas y así puedes ayudarlas a regresar a casa.

Karla Elvia Pérez Valencia

El pasado 27 de abril, la ausencia de dos adolescentes de 15 años encendió las alarmas. Karla Elvia Pérez Valencia fue vista por última vez en la colonia 2 de Marzo.

De complexión delgada y llamativo cabello rojo, Karla porta señas que sus familiares esperan ayuden a identificarla rápidamente: diversos piercings en el rostro y el cuerpo.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente KARLA ELVIA PÉREZ VALENCIA, de 15 años de edad.



Fue vista por última vez en la colonia 2 de Marzo, Puebla, Puebla. pic.twitter.com/nXQt2E40YH — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) April 29, 2026

Beth Camila Valencia Muñoz

Casi al mismo tiempo, en San Pedro Cholula, se perdía el rastro de Beth Camila Valencia Muñoz. Beth, quien vestía una pijama y una chamarra colorida al momento de su desaparición, es buscada intensamente por las calles del municipio milenario.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente BETH CAMILA VALENCIA MUÑOZ, de 15 años de edad.



Fue vista por última vez en San Pedro Cholula, Puebla. pic.twitter.com/VIgkpo6Tup — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) April 29, 2026

Camila Flores Beristain

A esta angustia se suma la espera de la familia de Camila Flores Beristain, una pequeña de apenas 9 años. El tiempo es su peor enemigo, pues Camila desapareció hace ya varias semanas, el 6 de abril, en Tlacotepec de Benito Juárez.

Con sus 90 centímetros de estatura y sus pecas características, su ficha de búsqueda es un recordatorio constante del peligro que corren los más vulnerables en la región.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la menor CAMILA FLORES BERISTAIN, de 9 años de edad.



Fue vista por última vez en Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla. pic.twitter.com/VcduJgVN5x — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) April 29, 2026

¿Cómo funciona la Alerta Amber en México?

La Alerta Amber no es un simple anuncio; es un protocolo de acción masiva coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales. Su objetivo es la difusión inmediata de información para localizar a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave.

Para que una alerta se active, se deben cumplir tres criterios básicos:

Que la persona desaparecida sea menor de 18 años.

Que se disponga de información suficiente (nombre, señas, vestimenta).

Que exista un riesgo real de que el menor sea víctima de un delito.

Una vez activada, la información se distribuye a través de medios de comunicación, redes sociales, terminales de transporte y autoridades migratorias. El éxito del sistema radica en la participación ciudadana. En Puebla, la Fiscalía ha puesto a disposición los números (222) 2146405 y 2377237 para cualquier dato que pueda devolver a estas tres menores a sus hogares.

La sociedad poblana enfrenta hoy el desafío de no normalizar estas desapariciones. Cada hora cuenta y el rostro de Karla, Beth y Camila en los muros de la ciudad es un llamado a la vigilancia colectiva. La esperanza de encontrarlas sanas y salvas depende de que nadie aparte la mirada.