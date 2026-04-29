De terror en Guadalajara: Cadáver oculto, ataque con cuchillo e incendio en Zona Metropolitana

Una serie de hechos de alto impacto encendieron las alertas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde autoridades atendieron desde un macabro hallazgo en una vivienda, hasta un ataque con arma blanca, incendio en vivienda y accidentes viales. El hallazgo del cadáver oculto dejó evidencia de la compleja situación de seguridad en la región.

¿Qué ocurrió en el macabro hallazgo en Tlaquepaque?

El caso más impactante se registró en la colonia Lomas de Tlaquepaque, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, luego de que vecinos reportaron fuertes olores fétidos provenientes de una vivienda ubicada en el cruce de Rufino Tamayo y Frida Kahlo.

Al acudir, policías municipales confirmaron el olor y, tras no obtener respuesta, ingresaron al domicilio; en el interior localizaron a un hombre sin vida; el cadáver oculto estaba atado de pies y manos y con múltiples golpes.

Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron el fallecimiento y estimaron que el cuerpo tenía al menos 15 días en el lugar. El caso fue turnado al Ministerio Público y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que ya trabajan en la identificación de la víctima y las causas del crimen.

¿Quién fue el hombre atacado en Guadalajara?

Otro hecho violento ocurrió en la colonia Belisario Domínguez, en Guadalajara. Un hombre de entre 35 y 40 años fue localizado con golpes severos y heridas de arma blanca.

Paramédicos de la Cruz Verde lo estabilizaron y trasladaron a un hospital. De acuerdo con familiares, la víctima había estado desaparecida varios días y regresó a casa para pedir ayuda. Las primeras versiones apuntan a que el ataque ocurrió durante una riña entre varios sujetos, aunque la Fiscalía ya investiga el caso.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue atacado a golpes y con un arma blanca en calles de la Col. Belisario Domínguez de Guadalajara; se reportó grave de salud.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/x9ztt5GVTb — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 29, 2026

Incendio en una vivienda de Guadalajara

En la colonia Del Sur, también en Guadalajara, un incendio en una vivienda movilizó a bomberos y policías. Vecinos ayudaron a retirar objetos mientras los “tragahumos” controlaban las llamas. No se reportaron personas lesionadas, aunque las autoridades investigan las causas del siniestro.

🔴#IMPORTANTE | Una casa en donde se acumulaba basura se incendió, los hechos se registraron en la Col. Del Sur en Guadalajara.



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¿Qué pasó con la volcadura en Tlaquepaque?

Finalmente, en la autopista a Zapotlanejo, a la altura de la colonia Los Portales, se registró un choque con volcadura que movilizó a cuerpos de emergencia. Un vehículo compacto terminó volcado, pero sin personas lesionadas, de acuerdo con paramédicos que atendieron a los ocupantes en el lugar.

🔴#IMPORTANTE | Choca y vuelca vehículo sobre la autopista a Zapotlanejo en Tlaquepaque; sus pasajeros resultaron ilesos.



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Estos incidentes, ocurridos en pocas horas, reflejan una jornada intensa para las autoridades de seguridad y emergencia en la zona metropolitana. Todos los casos ya son investigados por las instancias correspondientes; ¿qué medidas consideras urgentes para mejorar la seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

