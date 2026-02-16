ALERTA AMBER: Buscan a la pequeña Kendra Valentina Espinosa en Nicolás Romero, Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha emitido una Alerta Amber con carácter de urgencia bajo el reporte AAEM/1032506/2026. Se trata de Kendra Valentina Espinosa Gamez, una niña de 9 años de edad cuya desaparición ha movilizado a las autoridades y a los vecinos del municipio de Nicolás Romero.

De acuerdo con la información oficial, se perdió el rastro de la menor el pasado jueves 5 de febrero de 2026. Sin embargo, la alerta fue activada formalmente este 9 de febrero, por lo que cada minuto es vital para lograr su localización.

Alerta Amber en San Miguel Hila, Nicolás Romero

Los hechos ocurrieron en la colonia San Miguel Hila, una zona perteneciente al municipio mexiquense de Nicolás Romero. En el reporte de las autoridades se lee una frase que mantiene en alerta a la comunidad: "Se teme por su integridad toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito".

Hasta el momento, no se cuenta con detalles sobre cómo ocurrió la desaparición o si la niña iba acompañada, por lo que la búsqueda se centra en la identificación visual a través de sus rasgos físicos.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/jH3SdNSSyS — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 16, 2026

Ayuda a identificarla: Características de Kendra Valentina

Debido a que no se cuenta con información sobre la ropa que vestía al momento de desaparecer, las autoridades piden a la ciudadanía poner especial atención en su descripción física:



Edad: 9 años.

9 años. Estatura: 1.40 metros.

1.40 metros. Peso: 32 kg aproximadamente.

32 kg aproximadamente. Complexión: Mediana.

Mediana. Tez: Blanca.

Blanca. Cabello: Negro y lacio.

Negro y lacio. Cara: Redonda con mentón redondo.

Redonda con mentón redondo. Ojos: Color café oscuro y de tamaño mediano.

Color café oscuro y de tamaño mediano. Rasgos particulares: Cejas pobladas, nariz achatada, labios delgados y boca grande. No presenta señas particulares visibles como cicatrices o lunares.

El peligro de las primeras horas

La Alerta Amber se activa cuando se considera que la vida o la integridad de un menor de edad está en riesgo inminente. En el caso de Kendra Valentina, al desconocerse su ubicación desde hace ya varios días, es fundamental que la ciudadanía esté atenta, si es que llegan a ver a una niña con estas características en los municipios aledaños o en el transporte público.

¿A dónde comunicarte si tienes información?

La colaboración de todos es la herramienta más fuerte para que Kendra regrese con su familia. Si tienes cualquier dato, por mínimo que parezca, puedes comunicarte de forma anónima y segura a los siguientes números oficiales



Alerta Amber EDOMEX: 800 890 2940

800 890 2940 Fiscalía del Estado de México: 800 7028 770

800 7028 770 Emergencias: 911

Tu apoyo al compartir esta nota en redes sociales o grupos de WhatsApp puede ser la clave para localizarla. ¡Ayúdanos a traerla de vuelta!