Alerta AMBER: Luna Anzaldo Reyes, de apenas un año de edad, desapareció en el Edomex

Luna Anzaldo Reyes, bebé de apenas un año de edad, desapareció en el municipio de San Mateo Atenco, en el Estado de México, por lo que la fiscalía de la entidad activó la Alerta AMBER.

La menor tiene 60 centímetros de estatura, complexión mediana, cara redonda, tez blanca, cabello negro ondulado, cejas escasas, nariz lineal, ojos negros de tamaño chico, labios gruesos, boca mediana y mentón redondo.

Entre sus señas particulares están una mancha roja entre las cejas. Luna vestía un suéter color blanco al momento de su desaparición, ocurrida el 3 de diciembre de 2025.

Las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía en caso de saber de la localización de Luna Anzaldo Reyes, ya que puede ser víctima de la comisión de un delito.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/AEcrU18U8S — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 8, 2025

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER es un mecanismo que se activa en los casos más urgentes de desaparición o secuestro de menores de edad, con el propósito de involucrar a la sociedad en la búsqueda y localización segura del niño o niña desaparecido.

Este sistema difunde la información del menor a través de radio, televisión, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros medios digitales capaces de recibir datos, con el fin de alcanzar la mayor cantidad posible de personas en el menor tiempo.

La Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, como parte de una red internacional que busca agilizar la recuperación de menores desaparecidos.

Cómo se activa una Alerta AMBER

Para activar una Alerta AMBER en México, se debe realizar una llamada al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los familiares o tutores del menor desaparecido también deben acudir al Ministerio Público de su localidad para formalizar el reporte. Una vez que las autoridades confirman que no se tiene información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta se realiza de manera inmediata.

