ALERTA AMBER: Buscan a Ashly Andrea Muñoz Urrea en León, Guanajuato; desapareció el 14 de febrero

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha activado una Alerta Amber tras la desaparición de Ashly Andrea Muñoz Urrea, de 15 años de edad. De acuerdo con el reporte oficial número FGEG-AAGTO-103/2026, la joven fue vista por última vez el pasado 14 de febrero de 2026 en el municipio de León.

Debido a su minoría de edad, las autoridades consideran que Ashly Andrea Muñoz se encuentra en riesgo inminente de sufrir algún daño o ser víctima de un delito.

Desaparición en la ciudad de León

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 14 de febrero, y desde ese momento se desconoce por completo su paradero. La ficha de búsqueda fue emitida formalmente este 17 de febrero para agilizar su localización mediante la colaboración de la sociedad y los cuerpos de seguridad.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Ashly Andrea Muñoz Urrea de 15 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/TsHoVSO1Sx — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) February 18, 2026

Señas particulares para identificarla

Para ayudar a reconocer a Ashly Andrea en espacios públicos o transporte, se han compartido los siguientes detalles físicos:



Estatura y peso: Mide 1.58 metros y pesa aproximadamente 45 kilogramos.

Cabello: Color castaño oscuro y de tipo lacio.

Ojos: Forma redonda y color café claro.

Marcas en el cuerpo: Tiene una cicatriz en el codo derecho y una mancha blanca en la parte baja de la espalda.

¿Cómo iba vestida el último día?

Al momento de su desaparición en León, Ashly vestía una sudadera color beige con letras moradas, acompañada de mallas negras y tenis del mismo color. Estos datos son fundamentales para cualquier persona que crea haberla visto en la calle o en algún establecimiento comercial.

¿Qué hacer si reconozco a alguien con alerta amber activada?

Las autoridades enfatizan que no se debe tomar ninguna acción directa en caso de localizarla por cuenta propia. Lo correcto es dar aviso inmediato a los números oficiales para que personal capacitado pueda intervenir y garantizar la seguridad de la menor.

La familia de Ashly Andrea espera cualquier dato que permita dar con su ubicación lo antes posible.

¿Dónde reportar información útil?

Si tienes cualquier pista que ayude a encontrar a Ashly Andrea Muñoz Urrea, comunícate de inmediato a los números de emergencia de la Fiscalía de Guanajuato:



Teléfono: 800 DNUNCIA (368-62-42).

800 DNUNCIA (368-62-42). Emergencias: 911.

Otros medios a los cuales puedes comunicarte son las redes sociales de la Fiscalía de Guanajuato o la página oficial de Alerta Amber de Guanajuato.