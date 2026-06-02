Desvió millones de pesos en la era de Cuauhtémoc Blanco: Cae Coinda “N”, exfuncionaria de Tequesquitengo, Morelos

Las últimas indagaciones y operaciones contra funcionarios de Morelos llegaron hasta la exfuncionaria de finanzas del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, quien fue vinculada a proceso por un presunto desvío de más de 19 millones de pesos.

La exjefa fungió en el Filateq cuando Cuauhtémoc Blanco se encontraba gobernando el estado.

Investigan desvío millonario en Morelos para contratación de artistas

La Fiscalía Anticorrupción se encuentra realizando las indagatorias correspondientes en contra de Coinda "N", quien presuntamente, durante el año 2022, realizó movimientos de dinero irregulares mientras se encontraba laborando en la Filateq.

La cantidad por la que la investigan es de más de 19 millones de pesos, una suma de dinero que formaba parte del presupuesto público estatal, asignado específicamente para el pago de eventos culturales y la contratación de artistas en el lugar turístico.

Las indagaciones indican que los fondos habrían terminado en cuentas ajenas al fideicomiso.

Juez le prohíbe abandonar el territorio nacional

Un juez de control determinó que existen elementos suficientes para vincular a proceso a la exfuncionaria por peculado agravado, aunque la señalada llevará su proceso en libertad.

Como medidas cautelares, las autoridades determinaron que Coinda "N" no podrá salir del país y tendrá la oblligación de firmar de manera mensual al juzgado y así "asegurar" que no se escape o huya.

Por ahora, el juez fijó un periodo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Irregularidades en fideicomiso de Tequesquitengo

La administración del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo cuenta con quejas y señalamientos por el mal manejo desde hace varios años por miembros de la comunidad.

Esto puso, de nuevo, el nombre del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, quien estaba en funciones cuando se llevó a cabo este robo millonario.

En medio del escándalo por las operaciones irregulares en Tequesquitengo, Coinda "N" extitular de la Unidad de Enlace Financiero del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, fue vinculada a proceso por el presunto desvío de más de 19 MDP.



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Capturas en el estado de Morelos contra funcionarios

Este caso coincide con una serie de detenciones en señalamientos a autoridades en funciones y fuera de en el estado de Morelos.

Los operativos recientes, entre ellos la Operación Enjambre de hace unos días, terminó en la detención de seis funcionarios y exfuncionarios de diferentes niveles.

La detención de la exjefa de finanzas del Filateq se suma a esta lista de servidores públicos que están siendo investigads por nexos con criminales o desvío de recursos públicos.