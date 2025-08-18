Activan Alerta Amber urgente en Guanajuato: Desaparecen dos menores; piden ayuda para localizarlos

Urge el apoyo para localizar a dos menores de edad. En Irapuato y Celaya, en el estado de Guanajuato, fue activada una Alerta Amber de última hora tras la desaparición de Ariana Mayte Abonce Villalobos de 16 años y Yael Efrén Chávez Sánchez de 15 años; ante esta delicada situación, sus familiares temen por sus vidas.

Menores de edad desaparecen en Irapuato y Celaya; temen por sus vidas

De los menores que están perdidos, y que son buscados con apremio por sus familiares, no se sabe nada desde los últimos reportes del 16 de agosto del 2025, por lo que la activación de la Alerta Amber es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su localización.

Ariana Mayte Abonce Villalobos es buscada con urgencia; su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son ovalados y de un profundo café obscuro. Mide aproximadamente 1.55 metros y tiene un peso de 50 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, se desconoce cuál era vestimenta, por lo que se pide poner mucha atención en el perfil de su rostro.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Ariana Mayte Abonce Villalobos de 16 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/Hv7xEIvJmF — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 18, 2025

Yael Efrén Chávez Sánchez es buscado urgentemente; su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son ovalados y de un tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.78 metros y tiene un peso de 57 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de Celaya, Guanajuato, vestía sudadera guinda, pantalón de mezclilla y tenis.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Yael Efrén Chávez Sánchez de 15 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/JekMormxkh — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 17, 2025

¿Cómo funciona la ALERTA AMBER?

Las ALERTAS AMBER se activan en los casos más graves de secuestro infantil. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta Amber se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una ALERTA AMBER

Para que una ALERTA AMBER se pueda activar, es necesario hacer un llamando al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del desaparecido deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad.