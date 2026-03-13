VIDEO: ¡Indignante! Captan a león vomitando parásitos vivos en zoológico de Nezahualcóyotl

Un video muestra el momento en que un león africano vomita parásitos vivos. En redes sociales se hizo viral la denuncia sobre el estado de salud del ejemplar y las condiciones en la que se encuentra causando indignación, pues se percibe el descuido. Los hechos ocurrrieron en el Zoológico Parque del Pueblo.

VIDEO: León vomita parásitos vivos

La indignación se hizo presente en redes sociales luego de darse a conocer este video, en tanto, la administración municipal de Nezahualcóyotl, encabezada por Adolfo Cerqueda, emitió una tarjeta informativa donde minimiza la gravedad del incidente, donde un león expulsó parásitos vivos a través del vómito.

La supervivencia de parásitos en el entorno ácido del estómago podría ser una infestación avanzada y una falla sistémica en los protocolos de salud animal del zoológico, contradiciendo las promesas de mejora en las instalaciones que el alcalde realizó hace dos años.

Autoridades emiten un comunicado por león que vomitó parásitos vivos

El comunicado oficial califica el hecho como una simple infección estomacal bajo tratamiento médico; sin embargo, esta explicación resulta insuficiente y omite la seriedad del problema.

🔴Tarjeta Informativa:



La Dirección de Medio Ambiente desea puntualizar información sobre el León que se encuentra en el Zoológico Parque del Pueblo. pic.twitter.com/0luy9tpXEp — Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl (@GobNeza) March 13, 2026

Esto mencionó la autoridad de Medio Mabiente del minicipio de Nezahualcóyotl informó lo siguiente en un comunicado: "La Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Nezahualcoyotl informa que el león africano que se encuentra en el Parque del Pueblo ha sido valorado por médicos veterinarios zootecnistas de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), quienes además hicieron toma de muestras.

"Los especialistas emitieron el dictamen médico que indica que el ejemplar presentó vómito derivado de una infección estomacal y para ello le prescribieron medicamento que ya le está siendo suministrado. El león africano seguirá en observación hasta su completa evolución".

¿Cuál es el peligro para el león african en eñl zoológico?

La situación es especialmente alarmante debido a la estrecha interacción entre los visitantes y los animales en áreas como la granja o los espacios de contacto con reptiles, lo que eleva el peligro de zoonosis o transmisión de enfermedades a los humanos.

Dada esta vulnerabilidad, resulta indispensable implementar evaluaciones médicas preventivas para todo el personal que mantiene contacto directo con los recintos contaminados. Una gestión transparente debe ir más allá de la contención mediática y garantizar que ni el público ni los trabajadores queden expuestos a riesgos biológicos derivados de una supervisión veterinaria deficiente.

